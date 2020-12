Navidad 2020: Celebridades comparten su espíritu navideño en Instagram

Es Nochebuena y tantas celebridades ya están festejando pese a las restricciones establecidas por el COVID-19, pero que no es motivo para olvidar el espíritu navideño, es por eso en La Verdad Noticias te traemos un reencuentro de cómo se preparan las estrellas para recibir la Navidad.

Kourtney Kardashian

La fiesta anual de Nochebuena de KarJenner fue cancelada, pero eso no impidió que Kourtney Kardashian se vistiera elegante para invitar a su familia a las vacaciones.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians, de 41 años, portó un sexy vestido rojo y marrón con broches entrecruzados.

A través de su Instagram la estrella compartió una instantánea de ella posando frente a las decoraciones navideñas de muñecos de nieve afuera de su casa la cual subtituló: “Solo la familia que viene esta noche. Deseándoles a todos una feliz y segura Nochebuena".

Chrissy Teigen

Chrissy y Luna, de cuatro años, se vistieron de punta en blanco para Nochebuena. ¿Y sabes lo que eso significa? Tiaras con luces navideñas reales y parpadeantes, y una buena dosis de brillo, por supuesto.

“¡Feliz x mas víspera! tratando de averiguar si mi amor por los cristales faciales es una fase de sobriedad o un estilo de vida ”, escribió Chrissy en su video.

Chrissy Teigen

Priyanka Chopra y Nick Jonas

Priyanka Chopra y Nick Jonas están celebrando su segunda Navidad juntos como marido y mujer. La feliz pareja decidió dar un paseo por su vecindario en Londres en un día de nieve, abrigándose para pasear a su adorable perra, Diana.

Priyanka se veía hermosa con un abrigo largo acolchado blanco, complementado con un par de gafas de sol plateadas con purpurina decoradas con árboles de Navidad y pequeños pompones borrosos.

Priyanka Chopra y Nick Jonas

Celebridades festejan en casa

Kris Jenner

Kris Jenner, de 65 años, aprovechó su lado religioso y compartió una dulce bendición con sus seguidores de Instagram en la víspera de Navidad, ya que la tradicional fiesta anual de las Kardashian-Jenner fue cancelada . “¡Feliz Nochebuena a todos! ¡¡Jesús es la razón de la temporada!! Que Dios te bendiga y te mantenga a salvo y saludable”, escribió.

La socialité acompañó la publicación de emojis de mano de oración, árbol de Navidad y corazón. La oración dice: “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a Su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¡sino para que el mundo a través de Él fuera salvo! "

Cardi B

Cardi B ha transformado su mansión en un paraíso invernal para su hija de dos años, Kulture Cephus. La rapera de "WAP", de 28 años, compartió un video en la víspera de Navidad de su espectacular casa, que está adornada con luces brillantes, guirnaldas rosas y varios árboles de Navidad.

Es impresionante, y la pequeña Kulture se lo está divirtiendo corriendo a través de un mar de regalos. “Realmente no puedo creer que esta sea mi casa. Estoy orgulloso de nosotros Cada vez que estoy aquí ... disculpe el lío de envoltura ", escribió Cardi B en su publicación.

