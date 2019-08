Natti Natasha seduce con cachonda imagen de su retaguardia en la alberca

La sensual cantante Natti Natasha, nos regaló una fotografía de su retaguardia en una balsa salvavidas, donde al estar en una alberca enseguida llamó la atención de los fanáticos quienes no dudaron en decirle lo hermosa que está.

Y es que el calor está haciendo de las suyas, las altas temperaturas provocan que nos queramos arrancar la ropa y ponernos nuestro mejor traje de baño, para aventarnos a la alberca o al mar, y eso Natti Natasha lo sabe.

La cantante lució un diminuto bikini color negro y se puso en una balsa dónde nos dejó al descubierto todas sus asentaderas de ensueño, robando miradas y suspiros de los más de 16 millones de fanáticos que la siguen en Instagram

“Como @worldlatinstar no me invitó me fui sola flow Piscina ��‍♀️ Antes de seguir trabajando en el Studio”, puso como pie de foto de la imagen.