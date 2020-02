Natti Natasha revela detalles de su relación con Daddy Yankee

Uno de los shippeos más grandes que hay en la industria de la música es el de Daddy Yankee y Natti Natasha, pues aunque en numerosas ocasiones han negado que exista una relación, ya que Daddy Yankee está casado, la realidad es que siempre que los vemos juntos no podemos evitar pensar en los rumores de una supuesta relación.

Y es que, en realidad Natti Natasha ha confesado que Daddy Yankee es como su hermano, su mejor amigo, su padrino artístico, y así lo dejó claro recientemente en una confesión, de acuerdo con el portal Mega Noticias, Natti Natasha decidió aclarar los rumores de su relación con Daddy Yankee.

Natti Natasha resaltó que el intérprete de “Gasolina” ha sido quien la ha impulsado a mantener su carrera artística, incluso cuando la dominicana daba por perdida la esperanza de mantener una carrera brillante.

“Cuando mi carrera la daba por perdida por tantos problemas que pasé en silencio, este señor que ven aquí y que a veces los fans imaginan lo que no es, me abrió las puertas nuevamente, tanto profesional como personal y me hizo parte de su familia”, dijo Natti Natasha.