Natti Natasha presume su prueba de EMBARAZO ¡Sorpresota!

Natti Natasha recientemente ha dejado a todos sus fans totalmente sorprendidos al enseñar una prueba de embarazo mientras estaba en una transmisión en vivo desde su cuenta personal de Instagram.

Resulta que la cantante, acompañada de Raphy Pina, su manager, se realizó una prueba casera para saber si estaba embarazada y se atrevió a mostrársela a sus fans totalmente en vivo.

¿Natti Natasha embarazada?

En el video en vivo que se puede ver Natti Natasha diciendo entre risas: “¿Ya me puedo ir a grabar y hacer lo que yo vine a hacer? ¡Hasta yo estoy nerviosa!” y además la intérprete de “Criminal” aseguró que actualmente no tiene novio y que sabía que no estaba embarazada.

Hay que recordar que los rumores de que Natasha estaba esperando a su primer bebé comenzaron porque hace unos días Raphy publicó una prueba positiva y causó furor rápidamente en las redes sociales.

Natti Natasha y su relación con Daddy Yankee

No hace mucho Natti Natasha se convirtió en parte de las tendencias del momento al revelar algunos de los detalles de su relación con el reguetonero Daddy Yankee, los cuales aclararon varias de las dudas y rumores que han surgido al respecto de estos artistas.

Cabe mencionar que Natti Natasha ha logrado destacarse con total éxito en la industria musical, siendo reconocida como una de las artistas más populares del momento. Un hecho que también la ha llevado al ojo del huracán por los rumores acerca de su relación con Daddy Yankee.

TE PUEDE INTERESAR: Natti Natasha baila en candente vídeo ¡Desnuda!

Harta de todas las teorías que los usuarios han generado respecto a ella y el reguetonero, la intérprete sorprendió a sus seguidores al revelar algunos de los detalles sobre su relación con Daddy Yankee, pues confesó que entre ella y el reguetonero efectivamente hay una relación que traspasa los límites de la amistad, pero no como la mayoría de las personas cree o como recientemente se ha rumorado.