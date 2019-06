Natti Natasha hace DECLARACIONES sobre su "amorío" con Rob Kardashian

Natti Natasha es una de las cantantes que ha alcanzado la fama y el éxito a través de la música urbana, colocándose como una de las máximas exponentes dentro de la industria y el género.

Esta artista dominicana, no obstante a ser un gran talento dentro del género urbano, también es reconocida por su espectacular belleza y singular figura, la cual nunca duda en presumir dentro de sus redes sociales.

Quizá es por ello que el hermano de las Kardashian, Rob, ha demostrado su interés por la dominicana luego que Natti Natasha publicara una sensual foto en Instagram saliendo de la ducha, y esta fuera compartida por Rob Kardashian en su cuenta de Twitter.

Una de las publicaciones más recientes de la hermosa cantante, ha sido la foto en la que se muestra saliendo de la ducha y en la cual se puede apreciar perfectamente casi la totalidad de su cuerpo frente al espejo.

Pues ha sido esta publicación la que movió los sentidos, no nada más de sus millones de seguidores, sino también del integrante del clan Kardashian, Rob Kardashian, pues este no dudo en comentar la foto que compartió la dominicana.

Acto seguido y basado en esté sorpresivo suceso, los rumores se dispararon en las redes sociales, pues se empezó a especular sobre un posible romance entre el empresario y Natti Natasha.

Es por ello que la reguetonera ha decidió poner un alto a los rumores y especulaciones para abrir paso a la verdad y lo quiso hacer durante su visita al famoso programa "El Gordo y La Flaca".

“Wao, eso fue un mensaje que dejó, no sé. Pero no, no he compartido con él. Siempre saluda y esas cosas… pero bien”. Afirmó la cantante.