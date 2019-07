Natti Natasha estrena romance con Robert ¡YA ES UNA KARDASHIAN!

Comentarios llenos de emojis con corazones, saludos coquetos y likes en cada publicación que realiza, es lo que ha recibido últimamente la cantante Natti Natasha dedicados por el único hombre de la familia Kardashian: Rob.

A decir verdad, en los últimos meses Rob Kardashian se ha mantenido muy activo en sus redes sociales, algo que desde el principio llamó mucho la atención, puesto que había sido algo fuera de lo común en él, pues siempre ha preferido mantenerse al margen de la fama que rodea a su familia.

Todo indica que desde su polémico fracaso amoroso con Blac Chyna, la madre de su hija, Rob Kardashian está dispuesto a darse una nueva oportunidad en el amor y sus ojos están bien colocados en el objetivo: Natti Natasha.

En entrevista con ‘El Gordo y La Flaca’, la dominicana Natti Natasha aseguró que, a pesar del interés mostrado por parte de Kardashian, nunca se ha cruzado con el empresario en persona, pues toda su comunicación se ha dado a través de las redes sociales.

La reguetonera se encuentra en Colombia promocionando su más reciente sencillo, y desde ahí ha vivido la vorágine que ha causado el intercambio de mensajes por parte del diseñador de calcetines, la cual comenzó desde que Natty publicó una fotografía desnuda frente al espejo:

"Wow, él escribió en mi foto, pero no, no he salido con él. Siempre saluda y esas cosas... pero bien", aclaró la cantante.