Natti Natasha envía emotivo mensaje de cumpleaños a Daddy Yankee ¡Conmovedor!

Daddy Yankee cumplió 43 años de edad, y el mundo celebró con él, incluidos sus compañeros de la industria de la música como, Natti Natasha, quien se unió a las celebraciones con un emotivo mensaje para el cantante.

Natti Natasha quien celebró su propio cumpleaños hace poco más de un mes, publicó su mensaje de cumpleaños para Daddy Yankee en su cuenta oficial de Instagram, la cual alcanzó los 928 mil likes y tiene casi 5 mil comentarios de fans suyos felicitando al reguetonero.

“Cuando mi carrera la daba por perdida por los tantos problemas que pasé en silencio, este señor que ven aquí y que a veces los fans imaginan lo que no es, me abrió las puertas nuevamente, tanto profesional como personal y me hizo parte de su familia. Hoy y todos los días, le agradezco a Dios por permitirme aprender de un Genio de la industria. Feliz Cumple @daddyyankee Gracias por motivarnos a seguir el camino correcto con Disciplina,Respeto y Humildad”, escribió Natti Natasha sobre Daddy Yankee.

Cumpleaños de Daddy Yankee

Además de Natti Natasha, varios famosos han felicitando a Daddy Yankee, el “genio de la industria”, como lo llamó la intérprete de “No voy a llorar”, quien le tiene mucho cariño al reguetonero.

Conocido como el “Rey del reggaeton” y considerado uno de los pioneros de dicho género así como de los principales responsables de posicionarlo en todo el mundo, Daddy Yankee sigue siendo una de las personalidades más importantes de la música latina.

Su publicación de cumpleaños ya superó el millón de likes y muestra a un muy sonriente Daddy Yankee con su pastel de cumpleaños, cuyo muñeco asemeja el intérprete de “Gasolina”.

