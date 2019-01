Natti Natasha deja al descubierto sus partes íntimas con ajustado vestuario

La sensual cantante Natti Natasha enloqueció a sus fieles admiradores al mostrar sus encantos con entallada prenda que dejó al descubierto partes íntimas de su hermosa figura.

En las imágenes que compartió la intérprete "Sin pijama" en su cuenta personal de Instagram, ha dejado sorprendidos a los caballeros, pues la artista deleitó la pupila a sus fans con ardiente prenda; en las fotos la famosa luce una prenda que muestra sus tonificadas piernas.

Y es que las fotos que compartió Natti Natasha presumiendo sus encantos, se debió a una noticia que ha enloquecido a sus fans y se trata de la fecha de su lanzamiento del nuevo material discográfico y saldrá el próximo 15 de febrero.

Los seguidores tras la noticia de la cantante Nattti Natasha le enviaron diversos mensajes:

Aunque algunos seguidores de la sensual cantante han criticado el título de su nuevo disco que lleva por nombre "Iluminatti", pues lo han relacionado con el satanismo y los fans han quedado decepcionados de Natti Natasha.

"Bonita pero satánica por los iluminati por la fama y el dinero por nada más", "¿Iluminati? Caíste re bajo...que decepción", "Fama y dinero a cambio de tu alma no merece la pena @nattinatasha", Me decepcionaste Natti solo por querer tener fama ya sos illuminati enserio no me lo esperaba".