Natti Natasha confirma que ha sido infectada de una terrible enfermedad

Natti Natasha ha publicado un comunicado a través de su cuenta de Instagram en donde confiesa que es víctima de una grave enfermedad en la garganta. Sus fanáticos han comenzado a tener sospechas de que la cantante tiene Covid-19 Nuevo Coronavirus, sin embargo, la intérprete de “Soy mia” ha dado finalmente explicaciones al respecto.

Natti Natasha explicó que padece Laryngitis, que afecta a su estado de salud, y por el momento no le permite cantar de manera normal, por lo cual la cantante tuvo que publicar los detalles de su enfermedad, pues ha causado preocupación a causa de la pandemia que se vive a nivel mundial por Covid-19 Coronavirus.

“Buenas tardes a todos los que se han preocupado por mi, y mi estado de salud. Me encuentro en reposo vocal por 7 días ya que tengo laryngitis….

….Subo esta nota para descartar comentarios referente al coronavirus , gracias a Dios estamos bien.”, dijo Natti Natasha.

Sus fans no dudaron ni un segundo en comentarle sus buenos deseos y pronta recuperación, pues aunque no es Covid-19, la cantante no está exenta de contraer coronavirus.

Mira la imagen de Natti Natasha

Si bien, Natti Natasha no padece Coronavirus, hay otros famosos que se han visto en una encrucijada a causa de esta enfermedad, pues ya se ha confirmado que Tom Hanks y su esposa padecen esta enfermedad.

Sin embargo, famosos como Danna Paola se han visto afectados indirectamente, pues aunque no padecen la enfermedad, si han tenido que cancelar proyectos a causa del Coronavirus, pues se encuentra en una fase en la que se ha pedido cancelar eventos masivos.

Natti Natasha cuenta con un total de 22 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, proclamándose como una de las cantantes latinoamericanas más popular.