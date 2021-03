Nathy Peluso: Conoce las 5 canciones para adentrarse a su mundo musical

Nathy Peluso es una artista latina que se ha convertido en un icono a nivel internacional, pues con tan solo 25 años, la ha supuesto toda una revolución en el panorama musical gracias a su innegable talento y a la fusión de sonidos que caracteriza a cada uno de sus temas.

Hay que destacar que siempre ha estado relacionada con el mundo de la música, pero no fue hasta 2017 que editó su primer disco, Esmeralda, inspirada en distintos géneros musicales como el hip hop, el rap, el soul o el jazz.

Su primer álbum rompió todos los esquemas en la música latina y demostró ser una mujer empoderada que puede conseguir todo lo que se propone y así lo hizo con su primer proyecto que alcanzó tal éxito que al año siguiente lanzó su segundo EP, La Sandunguera.

Nathy Peluso es una artista latina que se ha convertido en un icono a nivel internacional

Es entonces que Nathy Peluso fue adquiriendo un sitio cada vez mayor dentro de la industria musical, llegando a ser cabeza de cartel en festivales, firmando con la discográfica Sony Music y lanzando su segundo disco en 2020.

Calambre fue el inicio de una nueva etapa para la intérprete de ‘DELITO’. Siguiendo su estilo tan característico que fusiona distintos sonidos como el hip hop y el soul, la cantante incorporó nuevos géneros en sus canciones como el reggaetón, la salsa o el tango.

El 2021 está siendo un camino de rosas en lo profesional para la artista argentina más admirada en estos momentos. Por el fenómeno mundial y el reconocimiento que está obteniendo Nathy Peluso hemos querido recordar varios de los temas que la han llevado hasta donde está hoy.

BUENOS AIRES

La artista quiso dedicarle una canción a su tierra con Buenos aires que lleva por título el nombre de la capital argentina. Con este tema hace un guiño a sus raíces y demuestra una evolución a la hora de componer. De hecho, ella misma comentó que empezó a escribir la canción pero no estaba convencida con el resultado; se montó en un taxi y volvió a escribir la letra.

LA SANDUNGUERA

“Este es mi jazz latino”, repite Nathy Peluso a lo largo de esta canción, pero con cierto tono irónico. La cantante quiso incluir este verso con la intención de que los medios no cataloguen su música en un género concreto.

La Sandunguera es una reivindicación del feminismo y el poder femenino que tanto la define. Con ella nos hace bailar y creernos que somos unas “divas por excelencia”.

NO SE PERDONA’ FT. RELS B

No sabíamos que la música de Nathy Peluso con la de Rels B encajaba tan bien hasta que escuchamos ‘No se perdona’, una canción que desde el primer momento en que se lanzó fue todo un éxito.

Dos de los referentes del rap y el r&b se unieron para regalarnos una canción que cuenta la opinión de las dos partes de una ruptura pero desde el sentimiento de orgullo

NATHY PELUSO: BZRP MUSSIC SESSIONS, VOL. 36

‘I’m a nasty girl, fantastic. Este culo es natural, no plastic’. ¿Quién no se sabe esta letra o no ha bailado esta parte de la canción? Tik Tok fue la plataforma que hizo viral la sesión número 36 de Nathy Peluso con Bizarrap y se ha convertido en uno de los temazos de estos últimos meses.

El lanzamiento de esta colaboración supuso una revolución entre todos los seguidores de la cantante y el productor. El hip hop es el estilo protagonista del tema, pero en esta ocasión se mezcla con ciertos toques sensuales con los que la propia artista hace que nos quedemos enganchados de principio a fin.

DELITO

Una vez más, la argentina demostró su poder femenino con ‘DELITO’, una canción que habla de la fuerte atracción que hay entre dos personas con cierto tono irónico pero desde la sinceridad y la sensualidad que tanto caracteriza a la cantante.

A día de hoy es una de las canciones con más reproducciones en las plataformas musicales como Youtube, y parte de ello se debe a la alta capacidad que tiene para expresarse tanto con su voz como con su cuerpo.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.