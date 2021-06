Nathalie Emmanuel: La quieren para desnudarse después de Juego de Tronos

Nathalie Emmanuel es la guapa actriz que encarnó a Missandei en Juego de tronos, ha confesado que tras ese papel empezó a recibir muchas más ofertas para desnudarse en pantalla.

Hay que destacar que tener en el currículum un papel dentro de una de las series más populares de los últimos años siempre es una ventaja de cara a cualquier casting, aunque en algunos casos puede dar pie a apreciaciones inadecuadas.

Eso fue lo que sucedió con la actriz Nathalie Emmanuel quien ha revelado su caso, ya que Missandei, esclava que comenzó a ejercer de traductora de Daenerys Targaryen (Emilai Clarke) en Astapor y acabó convirtiéndose en una de sus más leales consejeras, aparecía desnuda en varias escenas de la serie de fantasía épica de HBO.

Nathalie Emmanuel y los desnudos

La actriz no es superada por su papel en Juego de Tronos

La actriz expresó: Acepté ciertas escenas de desnudo en la serie, y entonces la percepción de otros fue que, cuando mi papel en otros proyectos requiriera que me desnudase, estaría abierta a cualquier cosa por lo que había hecho en Juego de tronos.

Eso fue lo que ha explicado la bella actriz durante una conversación en el podcast Make It Reign with Josh Smith y agregó: Hay gente que me ha desafiado proponiéndome personajes así, y les he dicho que está bien si el papel requería que me desnudase, pero que no estaba cómoda con ese nivel de exhibición.

“Podía llegar a otra cantidad, que es la que yo pensaba que requería el papel”.

Los rechazos para no desnudarse

La bella actriz de la serie Juego de Tronos, ha detallado que no conseguían llegar a un acuerdo, rechazaba el trabajo basándose en diferencias creativas: Nueve de cada diez veces la gente está mucho más por la labor de hallar una solución y quieren llegar a un acuerdo.

Cabe destacar que Nathalie Emmanuel se le verá en pantalla en la nueva entrega de la saga Fast & Furious, a la que se incorporó en la séptima parte, aunque también forma parte del reparto de Army of Thieves.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.