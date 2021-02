Nath Campos y su novio son víctimas de un policía xenofóbico y machista

Nath Campos utilizó sus redes sociales para revelar que ella y su novio Simón Vargas, integrante del grupo Morat, fueron víctimas de xenofobia y machismo por parte de un policía de tránsito, esto mientras ambos daban un paseo por las calles de la Ciudad de México.

A través de sus historias de Instagram, Nath Campos le contó a sus seguidores que algunos policías viales de la Ciudad de México intentaron aplicarles una multa, pero que en el proceso surgieron algunas muestras de xenofobia en contra de su novio y de machismo en contra ella.

La youtuber reveló que los policías discriminaron a Simón Vargas por no ser mexicano; “Hoy nos paró una patrulla de tránsito y nos explica porque nos para. Le digo esto no es así, le enseñamos la página del gobierno, básicamente me dijo: 'Ok, eso no es así, pero tu conductor es colombiano y no puede usar la licencia colombiana acá'”.

Nath Campos agregó que dicha situación la tenía muy molesta, pues no es la primera que su novio es víctima de la xenofobia: “Yo sí me enojé muchísimo. Uno porque trataron de extorsionar a Simón porque es colombiano, porque no es la primera vez que nos pasa que nos dicen algo así y ellos tendrían que hablar a migración para ver si está ilegal aquí.”

Nath Campos alza la voz en redes sociales

Nath Campos y Simon Vargas denunciaron haber sido víctimas de un abuso policial en la CDMX.

Finalmente, Nath Campos agregó que cuando ella decidió arreglar el tema en el que su novio estaba envuelto, uno de los policías presentes en el lugar le dijo que ellos preferían hablar de la situación con Simón Vargas, pues eran asuntos que se trataban “de hombre a hombre”.

“La cereza del pastel sin duda fue cuando el señor me dijo que no quería hablar conmigo sino que prefería hablar con él de hombre a hombre. Entonces hoy nos topamos con un policía de tránsito machista y xenofóbico”, finalizó Nath Campos visiblemente enojada.

