Nath Campos conmueve con canción dedicada a Simón Vargas de Morat

La youtuber e influencer Nath Campos conmovió y enamoró a sus fans con una hermosa canción y video dedicados a su pareja actual, Simón Vargas, quien es integrante de la banda Morat. La joven afirmó también que es la primer canción que comparte en Youtube y Spotify la cual le escribió a su pareja y quiso que sus fans también conociertan lo que siente por él, además que en el video hay parte de los mejores momentos que han vivido juntos.

Nath Campos - Eres Tú

En el tema músical habla de lo enamorada que se encuentra del joven colombiano y de cómo ha cambiado su vida a raiz de su llegada aunque también menciona lo difícil que es tener que pasar mucho tiempo lejos de él por sus giras artisticas en donde debe viajar a diferentes partes del mundo mientras ella espera paciente que su avión regrese a México.

"Se que es complicado, tener que decirnos siempre adiós, estar contando las horas para que llegue tu avión", canta Nath Campos.

Los famosos suelen compartir en sus cuentas de instagram cuando están juntos y cuando viajan a diferentes partes del mundo, lo cual también se destaca en el coro de la canción, "Eres tú con tanto que platicar, con quien me gusta viajar, no cabe duda, contigo siempre quiero estar y despertar, una vida te podría esperar, eres tú", menciona Nath Campos

#3 en Tendecias de Youtube

Por otra parte, los fans de Campos la felicitaron por la bella canción y le dieron gracias porque han vuelto a creer de nuevo en el amor. "Esta es la mejor pareja de cantantes", "Nath salió de su relación tóxica y le llegó la persona correcta", "creí que no me podía enamorarme más de Simón", "es hermosa, estoy llorando mucho", "casi lloro, me encantan", comentaron sus suscriptores en Youtube.

