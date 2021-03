Natasha Dupeyron defiende el aborto con esta fotografía en Instagram

A pesar de ser un tema muy controversial en México, Nat Dupeyron compartió una fotografía muy seria en donde luce un pañuelo verde el cual es distintivo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, las mujeres lo portan para alzar la voz en una forma colectiva.

Rápidamente la foto obtuvo decenas de likes y comentarios de muchas mujeres que apoyaron el post de la actriz además que comenzaron a colocar corazones de color morado y verde somo simbolo de sororidad y apoyo a la causa. Aquí abajo te dejamos lo que escribió Nat junto a su fotografía.

"Por todas las compas. Porque creo fielmente que el feminismo y la empatía nos va a salvar a todxs. ¡El feminismo que va a vencer! Por mis hermanas. Por la sororidad. Por el derecho a decidir. Ni una menos. Ni una más. Porque será ley", mencionó en Instagram.

Recientemente Nat estuvo en el ojo de la prensa debido a una fuerte declaración que fue mal entendida ya que muchas personas entendieron que ella había sufrido acoso sexual y su padre, Humberto Dupeyrón tuvo que desmentir los hechos, dejando en claro que todo había sido una confusión.

“Ella está en un grupo de mujeres que sufren este tipo de cosas y está en pro de la mujer. Ella defiende todas estas causas difíciles. De ahí ha dado entrevistas y yo no sé cómo se malinterpretó”, declaró el actor.

Por otra parte, contó a la prensa que su hija Natasha habló con él y le explicó lo que había contado y que no sabía cómo todo se había mal interpretado de esa manera.

“Mi hija me habló para decir ‘Papá, yo no sé cómo entendieron estas personas que a mí me había pasado algo así'”, relató el actor retirado. “’A mí no me ha pasado nada, papá'”, concluyó su famoso padre.

