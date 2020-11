Natasha Dupeyrón ¿Bisexual? se da tierno beso con otra mujer

Como todos sabemos, y tal y como te lo informamos previamente en La Verdad Noticias, Natasha Dupeyrón se encuentra casada con el actor Yago Muñoz, con quien contrajo matrimonio a finales del año pasado, Pero esto no significa que la famosa quiera experimentar sentimientos nuevos.

En ese sentido se dio a conocer que desde hace unos días se encuentra de vacaciones en Oaxaca, pero no está sola, y no que por el contrario se encuentra muy bien acompañada de la también actriz Minnie West, con quién no ha dejado de presumir historias.

A través cuenta oficial de Instagram, la actriz de Qué pobres tan ricos compartió las imágenes de su viaje, pero llama la atención que en una de ellas aparece en un tierno beso con su compañera, que ha puesto en duda la sexualidad de la actriz.

“Ya tengo novia…” publicó en la imagen

Lo que también llamó la atención de los fans, es que a este viaje no acudió su esposo, por lo que fue un fin de semana de mujeres.

Mira la foto de Natasha Dupeyron

Natasha Dupeyrón y Minnie West se mostraron muy románticas

De hecho, la actriz con la que aparece es la ex pareja del actor Alejandro Speitzer, con quien tuvo un sonado rompimiento después de que el actor de “Oscuro Deseo” la dejara por Ester Expósito.

Juntos realizaron la producción de la película “Me gusta pero me asusta”, hace un par de años, la cual tuvo mucho éxito, sin embargo, el amor que nos plasmaron en la pantalla llegó a su fin, y ahora solo conservan una lejana pero cordial amistad.

¿Crees que Minnie West y Natasha Dupeyron hayan tenido algo más que solo un tierno beso?, ¿Besarías en la boca a tu mejor amiga?, ¿Qué crees que piense el esposo de la actriz al ver esta imagen?, dinos tu opinión en los comentarios.