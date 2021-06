Natanael Cano reafirma su puesto numero uno en Álbumes Regionales Mexicanos

Natanael Cano ha pasado de ser un total desconocido, a uno de los interpretes más importantes en México en tan solo un par de años-

Ahora el cantante se superó a sí mismo de la posición número 1 en Billboard ‘s Discos Regional Mexicano. Pasando de A Mis 20 que debutó en el No. 1, y reemplazando Corridos Tumbados en JUNIO 12 de fecha clasificación.

Este último pasó 31 semanas no consecutivas en el número 1 desde que encabezó la lista con fecha del 16 de noviembre de 2019.

El sexto álbum de estudio de Cano comienza con 5,000 unidades de álbumes equivalentes obtenidas en los EE. UU. En la semana que termina el 3 de junio, según MRC Data, principalmente debido a la actividad de transmisión. Registró 6,9 millones de reproducciones bajo demanda de las pistas del álbum en su primera semana de seguimiento.

El éxito de Natanael Cano

Natanael sigue triunfando

La lista de álbumes regionales mexicanos clasifica los álbumes regionales mexicanos más populares de la semana en los EE. UU. Según el consumo multimétrico medido en unidades de álbumes equivalentes. Las unidades comprenden ventas de álbumes, álbumes equivalentes de pistas (TEA) y álbumes equivalentes en streaming (SEA). Cada unidad equivale a la venta de un álbum, o 10 pistas individuales vendidas de un álbum, o 3750 con publicidad o 1250 transmisiones de audio y video oficiales de pago / suscripción a pedido generadas por canciones de un álbum.

El A Mis 20 de 11 pistas fue lanzado el 28 de mayo a través de JHRH / Warner Latina y le otorga a Cano su segundo No. 1 en la cuenta. El joven de 20 años se convierte en el primer acto en desalojarse de la cima desde que Ahora, de Christian Nodal, me empujó a Me Dejé Llevar del liderazgo en mayo de 2019.

Las 31 semanas de Corridos Tumbados en el No. 1 siguen siendo las terceras más en la lista después del reinado de 97 semanas de Selena con Amor Prohibido y Me Dejé Llevar de Nodal (73 semanas en el No. 1).

A Mis 20 debuta al mismo tiempo en el número 9 en Top Latin Albums , el comienzo más alto de Cano desde que Corridos debutó en el número 5 (pico número 4). Este último se encuentra entre los 30 primeros de la lista en su 83ª semana.

De vuelta en los álbumes regionales mexicanos, A Mis 20 se convierte en el tercer álbum en debutar en la cumbre en 2021. Está detrás de Corta Venas de Eslabon Armado (recuento con fecha del 2 de enero) y $ ad Boyz 4 Life del compañero de sello de Cano, Junior H (27 de febrero- lista con fecha).

