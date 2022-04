Natanael Cano pide disculpas a Banda MS por su “mal comportamiento”

El cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, tomó sus rede sociales para pedirle una disculpa a la Banda MS por la actitud que tomó durante la presentación en las Vegas, por “El Día de la Banda”, dijo:

“Y una disculpa para la Banda MS, fue en el momento, fue instantáneo. Yo me sentí un poco triste, por X o Y razón que sacaron a mi grupo que yo no me di cuenta”