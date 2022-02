Natanael Cano llora al recordar a Ariel Camacho; lo inspiró a ser cantante

El controversial cantante reconoce que su estilo musical está influenciado por el del líder de Los Plebes del Rancho.

Natanael Cano permitió que sus fans conocieran una faceta que nunca antes había mostrado en una reciente entrevista que ofreció al periodista Gustavo Adolfo Infante para su programa ‘El minuto que cambió mi destino’ de Imagen Televisión. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de esta emisión fue cuando el cantante lloró al recordar a Ariel Camacho.

Al momento de platicar sobre sus inicios, el creador de los corridos tumbados recordó que fue gracias a su padre que se interesó en el mundo de la música pero que el fallecido líder de Los Plebes del Rancho fue quien inspiró el estilo que actualmente maneja y que le ha ayudado a hacerse de un nombre dentro de la industria.

El líder de la banda Los Plebes del Rancho murió en un accidente automovilístico en Mocorito, Sinaloa el 25 de febrero de 2015.

“Yo empecé por Ariel Camacho, la neta que siempre que estoy en una fiesta con mis amigos o que estamos juntos, les digo: ‘Mira aquí estaría Ariel’... Yo siento que fue parte fundamental de todo lo mío, que siempre lo traigo conmigo” declaró el intérprete de ‘Amor Tumbado’.

No pudo conocer a su idolo

Él dejó en claro que nunca lo conoció, pues recordemos que Ariel Camacho murió hace más de seis años: “Nunca lo conocí, yo crecí con eso de que mi ídolo se murió”. Finalmente, confesó que se sabe todas sus canciones y terminó rompiendo en llanto al ser cuestionado sobre qué le diría si el día de hoy estuviera vivo.

“No sé, tal vez no lo valoraría como cualquier humano, tal vez sólo cuando te mueres te valoran... Ya no puedo cabr*n”, declaró el joven cantante, quien en esa misma entrevista reveló que le gustan las drogas, armas y excesos. Ante este emotivo momento, Gustavo Adolfo Infante no dudó en consolarlo.

Escucha las declaraciones del controversial cantante a partir del minuto 4:13.

¿Por qué Natanael Cano es famoso?

Pese a las duras críticas que recibe en redes sociales, el cantante sonorense ha cosechado grandes éxitos en la industria de la música.

La Verdad Noticias te mencionó previamente que Natanael Cano es un cantante y compositor mexicano que a sus 20 años de edad goza de gran éxito. Cabe destacar que el originario de Hermosillo, Sonora se dio a conocer por ser el creador de los corridos tumbados, un género musical que surge de mezclar el regional mexicano con el trap, hip-hop y rap.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales