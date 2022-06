Natanael Cano exige tener un premio por ser "el mejor artista mexicano"

Las declaraciones del joven rapero han causado controversia en redes sociales.

No hay día que Natanael Cano no esté envuelto en la polémica y hoy no es la excepción, pues a través de sus historias de Instagram arremetió en contra de todos aquellos que no le dan reconocimiento a su carrera musical y a su último álbum de estudio titulado ‘NataKong’.

En un mensaje ya eliminado, el joven cantante escribió: “Quieren votar por el mejor álbum del año pero el mío no lo nominan… Saludos”. Acto seguido, compartió un par de fotografías donde amenaza con “tumbarle el jale a los artistas nuevos” y exige respeto a su trayectoria.

El joven cantante asegura sentirse decepcionado del poco reconocimiento que recibe como artista.

Finalmente, el intérprete de ‘Amor Tumbado’ aseguró sentirse decepcionado de no ser reconocido como “el mejor artista mexicano”, esto a pesar del éxito que goza en las listas de popularidad. “Gracias por todos los premios que me han dado… Sigan haciéndose pend**os” y “P**a música de mi**da que hacen todos” son algunos mensajes que escribió en Instagram.

Pierde ante Christian Nodal

Christian Nodal impidió que el sonorense gane la categoría Artista Regional Mexicano del Año, Solista.

Las declaraciones del originario de Hermosillo, Sonora causaron incertidumbre entre sus fieles fanáticos, quienes creen que él se estaba refiriendo a la vez que Christian Nodal le ganó en la categoría de Mejor Artista Solista Regional Mexicano del Año en los Premios Billboard de la Música Latina 2021.

Sin embargo, el detalle que llama la atención es que este evento se celebró a finales de septiembre pasado, es decir hace más de 9 meses. Por tal motivo, más de uno asegura que él estaba bajo los influjos de ciertas sustancias al momento de escribir dichos mensajes, mismos de los que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

¿Cómo llego Natanael Cano a la fama?

Hoy en día, el originario de Hermosillo, Sonora se encuentra promocionando 'NataKong', su nueva producción discográfica y la más importante de su carrera.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Natanael Cano es un cantante y compositor mexicano que inició su carrera artística en 2019 tras firmar con la disquera Rancho Humilde luego de haber lanzado música de manera independiente. Hoy en día, es conocido por ser el creador de los corridos tumbados, género que lo ha llevado a la fama.

