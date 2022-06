Natanael Cano exige a sus fanáticos que no le pidan fotos en la calle: “Maduren”

Natanael Cano asegura que no accederá a tomarse fotos con sus fanáticos en la calle.

Por medio de sus historias de Instagram, Natanael Cano le exigió a sus fanáticos que no le pidan fotos o videos si lo ven en la calle, pues asegurá que le quitan el poco tiempo libre que tiene.

Afirmó que es mejor que no se acerquen y eviten pasar un mal momento, ya que no accederá, pues no es parte de su trabajo.

Recordemos que recientemente el cantante se hizo viral ya que exigió a los Latin Billboard un premio por ser "el mejor artista mexicano", tal como te dimos a conocer en La Verdad Noticias.

Natanael Cano envía contundente mensaje a sus fans

El cantante pide a sus fans "madurar".

El cantante Natanael Cano, además les pidió a sus fanáticos “madurar” y no pedirle fotos o mensajes de cumpleaños, pues en su tiempo libre está atendiendo sus asuntos y no está dispuesto a lidiar con los demás.

“Mi gente, tal vez es tu cumpleaños y todo, pero yo también tengo 4599 broncas, negocios y trabajo como para ponerme a darles sus felicitaciones. Maduren maduren es parte del crecimiento mi gente” dijo.

Aunque dejó en claro que cuando se encuentre en un concierto, le pueden pedir todas las fotos y atención que quiere, pues es parte de su trabajo.

“En un concierto corran abrázame y bésenme POR QUÉ ESE SI ES MI TRABAJO, en el escenario” Nuevo álbum de Natanael Cano 2022

Natanael Cano revela el nombre de su álbum.

De igual forma, el cantante de corridos tumbados, Natanael Cano envió un mensaje a sus “competidores” asegurando que su nuevo álbum será un éxito, el cual se llamará “Dividieron bandos”.

“De parte del único niño millonario del género. Todos tienen a su papi allá. Arriba la bandera. El disco se va a llamar “Dividieron Bandos”, ahora acepten las consecuencias . Y me los voy a arremangar”.

Y por último Natanael Cano pidió a su competencia que no se sienten “intimidados” con el lanzamiento de su próximo álbum y les recomendó que se acostumbren a verlo brillar.

