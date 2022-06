Natanael Cano corre a fans de su casa, bajo amenazas de llamar a la policía

Video de Natanael Cano corriendo de su casa a sus fans se hace viral.

En redes sociales circula un video de Natanael Cano corriendo a fans que se encuentra a las afueras de su casa, argumentando que ya no volvería a salir y amenazando con llamar a la policía.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que el cantante de “corridos tumbados” ha estado en medio de la polémica, luego de que le pidió a sus fanáticos que no se le acercarán cuando lo vieran en la calle.

Ahora el cantante Natanael Cano vuelve a generar gran controversia por su comportamiento con sus fanáticos.

¿Qué le pasó a Natanael?

Se ha hecho viral un video de Natanael Cano, donde se le observa a las afueras de su casa, rodeado de varios fanáticos, quienes le estaban pidiendo fotos.

Ante esto el cantante asegura que ya ha salido en cuatro ocasiones y les solicita que se alejen, amenazando con llamar a la policía.

“Ya dejen de grabar, güey, les vamos a mandar a la policía. Ya salí cuatro veces, ya los saludé, ya todo; dejen de grabar" pide.

Luego se le escucha decir “Yo no me dedico a tomarme fotos, perdónenme", recordemos que en ocasiones anteriores, Natanael Cano ya había pedido a sus fanáticos que no se le acercarán a pedirle fotos.

Critican actitud de Natanael Cano

Natanael Cano causa controversia en redes sociales.

Al darse a conocer el video del cantante Natanael Cano, usuarios de redes sociales, han criticado su actitud, asegurando que debería estar agradecido con sus fanáticos.

“Debería de darles las gracias a quién lo escucha y se toma el tiempo en verlo”, “ya se siente de otro mundo”, “ojalá nadie fuera a sus conciertos”.

Otros afirman que es una falta de respeto a Natanael Cano, pues están invadiendo su privacidad, aunque en otras ocasiones el cantante se ha hecho viral por su actitud en contra de sus fans.

