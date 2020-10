Natanael Cano asegura ser el cantante mejor pagado en todo México

Natanael Cano segura ser el cantante mejor pagado en todo México

Como hemos dicho con anterioridad en La Verdad Noticias hay pruebas que Danna Paola es una de las cantantes mejores pagadas en el país, con más de 28 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y más de 10 millones de streams semanales en spotify.

Sin embargo, recientemente el joven y polémico Natanael Cano ha revelado que él es el cantante mejor pagado del país, presuntamente, pese a su corta carrera musical, y después de hacerse famoso por sus impresionantes polémicas.

Fue en una entrevista para el programa Suelta la Sopa que el joven de 19 años demostró que la soberbia se le ha subido a la cabeza, y ahora asegura ser el mejor pagado del país, aun por encima de representantes como Christian Nodal o Danna Paola.

“A mi me gusta que saquen un chisme mío, porque me están viendo. Somos los mejores artistas, los mejores pagados. Yo soy el mejor pagado, creo que de México; así que estamos bien”.

Natanael Cano feliz de meterse en problemas

El intérprete de los “corridos Tumbados” se ha ganado el odio de gran parte de la sociedad, después de haberse agarrado a respondones con Pepe Aguilar, e incluso algunos lo inculparon de ser el responsable de la quema del rancho del papá de Ángela Aguilar.

Reveló que no le importa cuando hace tonterías, pues no le importa lo que dice la gente de él, vive su vida al momento, y no planea cambiar.

“Yo subo las historias de las cosas que me nacen al momento, si hago una estupidez o no, me da igual; así soy”., dijo.

Otra de las peleas más sonadas de este famoso fue la que tuvo con Julio Preciado, pues reveló que el joven no tenía respeto ni por la música ni por el público, por lo que él interprete de “Amor Tumbado” dijo no saber quien es “Ese Julio Preciado”.

¿Crees que Natanael Cano sea el cantante mejor pagado de México?, ¿Has escuchado sus canciones?, platícanos tu opinión en los comentarios.