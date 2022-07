Natanael Cano asegura que nadie en México tiene más talento que él

"No hay nadie más talentoso que yo": Natanael

Natanael Cano de nueva cuenta se ve envuelto en la polémica, ahora tras declarar en un vivo de su cuenta de Instagram que no hay nadie en México que pueda superar su talento.

El joven cantante referente en el género de tumbados corridos se mostró de sus seguidores muy seguro de su talento y recursos, alimentando también lo que representa la música para él.

Y es que tras declarar semanas atrás que ya no quiere tomarse foto con sus fans, el artista quedó mal parado ante la prensa, quienes buscan cualquier oportunidad para desacreditarlo.

No cabe duda que Natanael es todo un personaje en la industria del entretenimiento, generando además semana tras semana nuevas polémicas en torno a sus actitudes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el joven cantante aseguró que en México no hay nadie por encima de él y que no pueden superar su talento.

"Pregunta seria, ¿ustedes creen que en México haya alguien con más futuro, talento que yo? Es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro, no creo" dijo el famoso.

Como era de esperarse los internautas aseguran que su soberbia y altanería, terminarán por sepultar su carrera que apenas va en ascenso.

¿Cuántos años tiene Natanael Cano?

Nacido un 27 de marzo de 2001, Natanael Rubén Cano Monge, es un joven cantante intérprete de corridos tumbados que en la actualidad tiene 21 años de edad.

Desde hace un par de años el intérprete ha hecho gala de sus recursos económicos, asegurando que a él no le interesa cuántas reproducciones tienen sus canciones, sino más bien las ganancias económicas que estás le dejan.

"Pónganse a trabajar, a mi no me digas cuántas reproducciones tienes, a mí dime cuánto generas de tus reproducciones", concluyó en su video.

Natanael Cano mientras tanto se posiciona como uno de los cantantes más escuchados en plataformas musicales de México, siendo solamente superado por el fenómeno de Bad Bunny y Christian Nodal



