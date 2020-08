Natanael Cano: Filtran en redes sociales el vídeo de su arresto en Miami

Natanael Cano: Filtran vídeo de su arresto en Los Ángeles

Tras difundirse en redes sociales un video en el que se muestra como el cantante Natanael Cano y su colega Ovi son esposados por elementos de la policía de Miami, ahora se han revelado los motivos de dicho arresto.

El arresto de Natanael Cano en Los Ángeles causó revuelo en las redes sociales.

Mira el vídeo del arresto de Natanael Cano

Después de que el joven sonorense fuera reconocido con tres galardones durante los Premios Juventud que se llevaron a cabo en Miami hace algunos días, ahora vuelve a ser noticia al aparecer en el polémico clip.

Natanael Cano conquistó la pasada edición de los Premios Juventud.

De acuerdo a la periodista Nelssie Carrillo, las autoridades informaron que no se realizó ningún arresto, ya que solo se trató de un altercado verbal entre dos partes por no usar el cubrebocas correctamente, por lo que tuvieron que detener a los involucrados para interrogarlos, pero los liberaron después de determinar que no se había cometido ningún delito.

Natanael Cano y Pepe Aguilar protagonizaron un escándalo hace algunos meses.

Cabe señalar que hace algunas semanas Natanael Cano también estuvo inmiscuido en la polémica luego de sus controversiales declaraciones en contra de Pepe Aguilar, quien dijo desconocer el género de los “Corridos Tumbados”.

“Ahora me toca a mí pedir una disculpa al señor Pepe Aguilar, a todos los fans míos y de él, por expresarme de una manera no correcta, es una persona mayor, yo sé que acá en México eso no se hace, en México y en todos lados se respeta a la gente grande, a la gente mayor y aquí estoy yo para disculparme con todas las personas, con todo el público, con el señor Pepe, una disculpa”, señaló días después.

Fotografías: Instagram