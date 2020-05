Natanael Cano, Christian Nodal y más en la selección de los editores de Billboard Latin

Una de las recomendaciones hechas por los editores de Billboard Latin es Natanael Cano con sus corridos tumbados

Una de las recomendaciones hechas por los editores de Billboard Latin es Natanael Cano con sus corridos tumbados, echa un vistazo a las selecciones de esta semana "First Stream Latin"

Natanael Cano ft. Ovi - “Bien Tumbado” (Rancho Humilde)

Natanael Cano se une a Ovi para "Bien Tumbado", la canción de apertura de Corridos Tumbados Vol 2. De Rancho Humilde. Con melodiosos requintos, la estrella mexicana y el emergente artista cubano / puertorriqueño armonizan sobre ser jefes. "Tenía 20 años, comencé a trabajar y luchar contra él a una edad temprana ... personas serias con dinero, no puedes vencerme", dice parte de la letra. Corridos Tumbados Vol. 2 presenta a los artistas urbanos regionales de la etiqueta, como Cano y Junior H, que lideran el movimiento de corridos tumbados. Escuche "Bien Tumbado" a continuación: --- J.R.

Kany García - Mesa Para Dos (Sony Music Latin)

Destacando en un campo abarrotado de nuevos lanzamientos, el nuevo y sorprendente álbum de Kany García, Mesa Para Dos, es música para el alma, y es el tipo de música que se debe disfrutar y apreciar por sus versos dolorosos y sus colaboraciones estelares. En momentos en que uno puede sentirse distante y un poco solo, García les da a sus fanáticos un asiento en la mesa que les permite ser parte de su mundo. Conocida por mostrar todas sus emociones en su música, sintiéndose al mismo tiempo vulnerable y fortalecida a través de sus letras, la composición de canciones en Mesa Para Dos (Table For Two) no es una excepción. De principio a fin, el cantautor puertorriqueño explora temas como el amor, la angustia y los momentos de angustia acompañados por artistas como Carlos Vives, Camilo, Mon Laferte, Pedro Capó y Jesús Navarro de Reik, que ayudó a García a dar vida al álbum inspirado en la cuarentena. . El séptimo álbum de estudio de García fue producido por Julio Reyes Copello. Si bien el conjunto de 10 pistas es en su mayoría baladas, busque la pista melódica y teñida de vallenato de García y Vives que lo pondrá en pie. --- FLORES DE GRISELDA

Christian Nodal - AyAyAy! (Fonovisa vía Universal Music Latin)

Después de bendecir a los fanáticos con su álbum debut y de segundo año Me Deje Llevar (2017) y Ahora (2019), Christian Nodal presenta AyAyAy! lanzado a través de Fonovisa. Esta vez, el artista de 21 años optó por un EP de siete pistas, que incluía su sencillo lanzado anteriormente "Se Me Olvido" y "AyAyAy!" Si estos singles fueron una indicación —una canción country con matices de mariachi y una mermelada de ranchera y cumbia—, Nodal no rehuyó las fusiones experimentales en su nueva producción. En "No es Justo por el", por ejemplo, Nodal sorprende con un híbrido tropical-norteño, donde la música salsa es el protagonista principal. El artista ganador del Grammy Latino también se mantiene fiel a sus auténticas raíces regionales mexicanas en canciones sinceras como "Mi Chula", "Ojala Fuera Cierto" y el tema principal "Amor Tóxico". Demostrando que está cambiando el juego, AyAyAy! termina con "Anoche me Enamore", la versión mariachi doo-wop del clásico de los años 50 "Tonight I Fell in Love" de The Tokens. --- JESSICA ROIZ

Anuel - Emmanuel (Real Hasta La Muerte)

El muy esperado Emmanuel de Anuel es una gira de 22 pistas, la fuerza que coloca al chico malo de la trampa puertorriqueño de 27 años en un nivel diferente. Desde la comida callejera, obsceno hasta las baladas conmovedoras e introspectivas con arreglos acústicos complejos, Emmanuel, producida principalmente por Chris Jeday y Gaby Music, abarca una gama de lo que se considera un sonido latino "urbano". Más importante aún, pone fin a cualquier duda que pueda existir en torno al poder de permanencia de Anuel, su destreza en el éxito y, quizás lo más importante, su pura musicalidad. El rapero se atreve a desnudar su alma en temas como "Los Hombres No Lloran" y "Mi vieja", que cuenta la historia de su compañero de celda, que perdió a su madre mientras estaba tras las rejas. Luego, entra directamente a la discoteca con una tarifa temporaria como "Así soy yo", con Bad Bunny y con un arreglo extraordinario que va desde los ritmos hasta las cuerdas clásicas. Si regaeeton se trata de competencia, Emmanuel les dará a J Balvin y Bad Bunny algo para sentarse derecho. --- LEILA COBO

Fonseca y Andres Cepeda - Compadres (Sony Colombia / Kobalt)

Después de asociarse para múltiples singles, incluyendo "La Promesa" y "Mi Vuelo", Fonseca y Andrés Cepeda finalmente lanzaron su álbum conjunto Compadres. Fusionando el sonido tropipop de Fonseca con las melodías pop latinas de Cepeda, Compadres es el hogar de 10 pistas que sacan lo mejor de la música colombiana y más allá. En "Ay Esos Amores", sumergen sus pies en las aguas regionales mexicanas con una sincera ranchera sobre dos amigos que aman a la misma niña. En "No Me Busquen Corazon", un joropo tradicional, se unen con El Cholo Valderrama, en "Me Haces Falta" lanzan una fusión urbano-bolero en colaboración con Llane, y en "La Serenata", presentan un merengue infeccioso vallenato Formando parte del set también está "Te Entrego Mi Corazón", que no solo apoya a la Fundación Cardioinfantil, sino que también tiene como objetivo mostrar solidaridad con la comunidad colombiana y crear conciencia social sobre la pandemia mundial. En general, Compadres es un álbum bellamente diseñado que destaca la amistad y la pasión por la música de Fonseca y Cepeda. Transmite y escúchalo a continuación. --- J.R.

Ricardo Arjona - Blanco

Arjona vuelve a lo básico en este EP de 8 pistas, grabado completamente en vivo en Abby Road Studios en Londres. Aquí están las canciones íntimas y exclusivas de Arjona, que van desde el amor perdido ("Morir por Vivir") hasta la angustia social ("Blues de la Notoriedad"). En contenido y ejecución, el mensaje sigue siendo el mismo: la belleza se encuentra en la verdad y la simplicidad. --- L.C.

Transmita exclusivamente en el sitio web de Arjona aquí.

Mala Rodríguez - MALA (Universal Music Latin)

Siete años después de su último álbum, el rapero, maestro de ceremonias y cantante español contraataca con MALA, un set magnético y conmovedor con canciones como "Mami", "Peleadora" y "Dame Bien". Al mostrar su habilidad camaleónica para pasar de ser un rapero intransigente ("Nuevas Drogas") a una vulnerable cantante de inspiración flamenca ("Mami"), la artista ganadora del Grammy latino demuestra ser una de las más malas del juego. . Un destacado en el álbum es "Dame Bien" con Guaynaa y Big Freedia convirtiéndose en un éxito instantáneo con un contagioso ritmo de reggaetón / perreo. Sobre su álbum, que se completó en medio de una pandemia mundial, MALA dijo en un comunicado: "Soy MALA (malo) desde que comencé. A lo largo de los años he defendido mi nombre y este proyecto tiene todo lo que soy: emoción, sentimiento , fuerza, esperanza y pasión ... Un poco de mí para los fanáticos que siempre han estado allí y para los nuevos ". --- G.F.

Chiquis, Becky G - "Jolene" (Universal Music Latino)

Chiquis y Becky G se han unido para renovar el éxito de 1974 de Dolly Parton "Jolene", dándole un toque picante de la cumbia occidental. "Llevamos tanto tiempo queriendo hacer esto", dijo Chiquis sobre la canción en un Instagram Live. “Tengo una buena amistad con Becky, las dos nos respetamos. No sabíamos si íbamos a hacer una canción regional mexicana o un reggaetón, pero hicimos algo completamente diferente ". Becky, quien se unió al concierto, dijo que todos están entusiasmados con el resultado. "Esta canción es una joya y cantarla en español es una muy buena representación de dónde venimos", agregó. "Jolene" es el sencillo principal del nuevo álbum de 10 sets de Chiquis Playlist, que se lanzó hoy. Ambos artistas dijeron que un video musical casero se estrenará el 12 de junio. Escuche el audio a continuación: --- J.R.

Ricky Martin - Pausa (Sony Music Latin)

Sorprende a sus fanáticos con un nuevo EP titulado Pausa, el primer set colectivo desde su 2015 A Quien Quiera Escuchar, presenta colaboraciones con Sting, Carla Morrison, Pedro Capó, Diego El Cigala, entre otros. Repleto de letras introspectivas, conmovedoras y melancólicas, el conjunto de seis pistas nace de un estado de vulnerabilidad y la necesidad de sanar a través de la música. "[A través de esta música] comparto mis miedos, mis inseguridades, mis momentos de pánico que he sentido durante esta cuarentena", le dice Ricky Martin a Billboard. Martin abre su set con "Simple", su impresionante colaboración con Sting, que canta en español, marcando el tono para el resto del álbum: simple pero contundente y grandioso. Cierra con "Cántalo", la colaboración lanzada anteriormente con sus compañeros de éxito puertorriqueños Residente y Bad Bunny. Una canción de resistencia y orgullo puertorriqueño que invita a la reflexión y poderosa. Vea un desglose de todas las colaboraciones presentadas en Martin's Pausa aquí. --- G.F.

Marta y Micó - “El Son del Runrún” (Satélite K)

El dúo español Marta y Micó "El Son de Runrún" es un poema sincero que se balancea hacia la cadencia del hijo cubano. El single de su tercer álbum de estudio Mapa de Sombras Cotidianas se casa al unísono con el sonido inequívoco de la cantante Marta Boldú (Marta) y los acordes de guitarra peripatéticos del escritor y poeta José María Micó (Micó), ganador del Premio Hiperión de Poesía y Generación 27 de España. de Poesía, y traductor de la comedia de Dante. Una síntesis a fuego lento de matices y flexibilidad, las voces orotund de Marta están respaldadas por el armonioso vocabulario de Micó en una canción sobre las tentaciones de la noche que sorprenden al oyente y al espectador: y al final de una jornada, en que de tanto de ver, acabé por no ver nada / salí al mundo a pasear, con el cuervo del pecado, diestra y siniestra lado (y al final de un día, después de ver tanto, terminé sin ver nada / salí al mundo por un paseo, con el cuervo del pecado willy-nilly.) --- PAMELA BUSTIOS

Jona Camacho - Memento (a través de Peer Music)

El prometedor cantante y compositor colombiano, presentado en el artista latino de Billboard para descubrir durante la lista de cuarentena, hace todas las apuestas en funk y canciones de R&B de los 90 para su álbum debut titulado Memento. Ofreciendo un escape a través de sus ritmos frescos y letras juveniles y crudas sobre el amor y la lujuria, el primer colectivo de Jona Camacho muestra sus habilidades vocales y su destreza en la composición de canciones. El set de 13 canciones fue grabado entre Bogotá, Colombia, Ciudad de México y Los Ángeles. Todas las pistas fueron escritas por Camacho. Incluido en Memento está el previamente lanzado "Te Choca Te Checa", asistido por Vanessa Zamora, una canción ultra nostálgica en la que Camacho y Zamora navegan una relación lejos de ser perfecta pero después al pasar tiempo juntos y separados, aprenden a sanar, reflexionar y aceptar la complejidad de su relación. Transmite el primer álbum de Camacho a continuación. --- G.F.

Nathy Peluso - "Buenos Aires" (Sony Music Latin)

"Buenos Aires" de Nathy Puso muestra su próximo álbum debut de larga duración. El segundo sencillo de la cantante con sede en Barcelona es una oda a su ciudad natal, una melodía jazzizada de ritmos tambaleantes envueltos por el cosmos de la banda de acompañamiento de Luis Alberto Spinetta y grabada en su legendario estudio de Buenos Aires La Diosa Salvaje. Anclada por el bajo con cuerpo de Javier Malosetti y los acordes de guitarra hábilmente armoniosos de Guillermo Arrom, la versatilidad de Sergio Verdineli en la batería y las sublimes teclas de Andres Beeuwsaert, la canción fue producida por Rafa Arcaute también en sintetizadores. La melodía nostálgica es introducida por un clip musical dirigido por Orco Videos argentinos (Duki, Lali, Paulo Londra) que se hace eco de la infancia de Peluso en Argentina junto con imágenes de cuarentena en su hogar actual en Barcelona. --- P.B.

MONOGEM - "Paraíso" (distribuido a través de AWAL)

El músico mexicoamericano con base en Los Ángeles Jen Hirsh, quien lleva el apodo de MONOGEM, lanza "Paraíso" (Paradise), un sencillo de formas fluidas con textura bossa nova. Coescrito junto a Kyle Patrick y Will Snyder, quienes también produjeron la canción, el nuevo sencillo lanzado es una reunión de los sonidos de electro-pop y alt-R & B de MONOGEM que abren la oportunidad de pintar el mundo en diferentes colores. Sus suaves y suaves voces, unidas por los agradables acordes de la guitarra acústica, las muestras y el sintetizador, se convierten en un pasaje a un mundo paralelo, una cápsula atemporal donde la libertad y el aislamiento son necesarios para llegar al lugar al que anhela escapar: toma mi dinero , no lo necesito, libres y solitos / En la playa, todos mis amigos en mi paraíso ("toma mi dinero, no lo necesito, gratis y solo / En la playa, todos mis amigos en mi paraíso") - - PB

Bunbury - "Los Términos de Mi Rendición" (OCESA distribuyó Warner Music Spain)

Bunbury se esfuerza por conectarse con el oyente a través de "Los Términos de Mi Rendición", un testimonio directo sobre las posibilidades en la vida que resulta en una reivindicación de sus creencias. Una canción intemporal de insatisfacción e indiferencia con un toque de esperanza, el último sencillo de Posible, su último álbum de estudio, se basa en una frase de Henry David Thoreau sobre la vulnerabilidad humana y su deseo de enfrentar los hechos esenciales de la vida. Vestido con un traje de melón, Bunbury pasa entre un piano y su guitarra eléctrica sumergido en la quietud de Topanga Canyon en Los Ángeles, California, en un video musical dirigido por José Gael. --- P.B.

Rita Indiana - "El Zahir"

Rita Indiana recorre el ritmo impredecible del gagá dominicano y su expresión numinosa en "El Zahir", su nuevo sencillo inspirado en la pieza homónima escrita por Jorge Luis Borges en 1977 que cuenta la historia de un hombre y su obsesión por una moneda que le ha regalado. en un bar "Habla de dinero y la forma que toma en el mito, la religión y la vida misma", declaró Rita Indiana sobre una melodía gagá que juega con la electrónica y sus tonos post punk característicos bordeados por bravuconadas: una moneda en un bolsillo e 'bien poco / / según un ciego puede volverte loco / una moneda con do cara y tu nombre / por varias vendieron al hijo del hombre (“una moneda en un bolsillo es muy pequeña / puede volverte loco, dice un ciego / una moneda de doble cara con su nombre / por varios vendieron al hijo del hombre. ") Su mente musical desinhibida comparte un espacio con el músico de ruido y productor Sakari Jäntti que canta en noruego sobre" esclavos que son enterrados con sus amos para hacerse ricos en la otra vida ". "El Zahir" sigue a "Como Un Dragón", el primer sencillo de su próximo Mandinga Times. Al igual que su predecesor, el clip musical del segundo sencillo fue dirigido por la socia de Indiana, Noelia Quintero, quien introduce una nota de ligereza en un asunto sombrío con el uso de títeres, máscaras e imágenes de Disney de la vieja escuela. --- P.B.

Bandalos Chinos - "Mi Manera De Ser" / "AYNMG" (Casete)

El conjunto argentino Bandalos Chinos renueva sus puentes de construcción de sonido pop-rock entre el tempestuoso rock and roll de los años 80 y las deslucidas baladas acústicas de los 90 con dos canciones de tapices dispares que revisan la historia con una perspectiva contemporánea y progresista. La animada "Mi Manera De Ser" (Mi forma de ser) sugiere los ecos estridentes y palpables del estadio con la rica interpretación vocal de Goyo Degano, los riffs de guitarra de Iñaki Colombo y Tomas Verduga, y las teclas sinteticas eléctricas de Salvador Colombo con Matias Verduga a la batería. "AYNMG" es una balada altísima apuntalada por los sombríos golpes de bajo de Nicolás Rodríguez que habla sobre la vida y sus brutalidades, así como la violencia contra los humanos. Las canciones muestran el próximo álbum de la banda producido por Adan Jodorowsky en Sonic Ranch en Texas. Fusionados en un clip de casi seis minutos, los videos musicales fueron filmados por el director Tomás Terzano y el cineasta Sebastián Castillo. --- P.B.

Descemer Bueno - "No Debí Dejarte Sola"

Descemer Bueno tiene una habilidad especial para escribir canciones de pérdida, incluso cuando el ritmo es uptempo. "No Debi Dejarte Sola" (No debería haberte dejado solo) busca recuperar a la niña, y logra incorporar todos los elementos memorables de la composición de canciones sin sonar como mezcolanza. La canción comienza con Bueno cantando simplemente sobre acordes de guitarra y piano antes de entrar en un pop / rock de medio tiempo con un coro enganchado que es hermoso, memorable y donde Bueno permite que su voz áspera e imperfecta sea frontal y central.