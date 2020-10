Natalie Portman se sincera sobre padecer el síndrome del impostor

A pesar del estatus de Natalie Portman como graduada de Harvard, ganadora del Oscar y actriz en extremo famosa de Hollywood, todavía se considera un fraude. Como muchas personas, Portman admite que se enfrenta al síndrome del impostor.

Según la revista Time, la definición de síndrome del impostor es "la idea de que solo ha tenido éxito debido a la suerte y no a su talento o habilidades". Y a pesar de todo el éxito de Natalie Portman, todavía se siente insegura de su "valor".

Apenas lo suficientemente mayor para asistir a la secundaria, Natalie Portman ya estaba recibiendo el reconocimiento de los agentes del negocio del espectáculo. Cuando tenía 11 años, un representante la descubrió en una pizzería.

The Professional del director Luc Besson fue estrenada el 14 de septiembre de 1994

El representante sugirió que Natalie Portman considerara una carrera como modelo. A pesar de la generosa oferta, la graduada de Harvard encontró que el modelaje era algo mundano para su gusto. Entonces, en cambio, eligió dedicarse a la actuación. Su pasión por la forma de arte se disparó y, finalmente, consiguió un papel en la película, The Professional.

Natalie Portman lidia con el síndrome del impostor

En el discurso de graduación de Natalie Portman en Harvard, reveló lo insegura que todavía se siente acerca de su éxito, y le dijo a la clase de 2015 de la que se graduaba, que siente que ha habido algún tipo de error, que no está destinada a tener las oportunidades que se le han dado.

A pesar de sus inseguridades, Natalie Portman trabaja duro para recordarse a sí misma que ella es digna y que tiene éxito por una razón.

“Así que tengo que admitir que hoy, incluso 12 años después de la graduación, todavía me siento insegura acerca de mi propia valía. Tengo que recordarme a mí mismo hoy; Usted está aquí por una razón. Hoy, me siento muy parecido a cuando llegué a Harvard Yard como estudiante de primer año en 1999. Sentí que había habido un error. Que no era lo suficientemente inteligente para estar en esta Universidad y que cada vez que abría la boca, tenía que demostrar que no era solo una actriz tonta".

La actriz de "Thor: Love & Thunder" continúa. “A veces, sus inseguridades y su inexperiencia pueden llevarlo a aceptar las expectativas, estándares o valores de otras personas. Pero puedes aprovechar esa inexperiencia para labrarte tu propio camino. Uno que está libre de la carga de saber cómo se supone que deben ser las cosas. Un camino que se define por su propio conjunto particular de razones".

Los fans importan más que los críticos

En una entrevista con W Magazine, Natalie Portman dice que su primera película, The Professional, tuvo un desempeño horrible en la taquilla. Desafortunadamente para Portman, los críticos hicieron trizas la cinta. Por supuesto, escuchar que la película fue un desastre fue desgarrador para la joven actriz, considerando que era su primera película.

Pero, afortunadamente, Natalie Portman admite que The Professional es la película que sus fans parecen adorar más.

"Nos mataron los críticos", dice. “Recibió críticas horribles, horribles. Y realmente no generó ningún beneficio en los EE. UU. Y sigue siendo lo único por lo que la gente se me acerca”, admite Portman. “Sigue siendo lo que la gente me dice que es su película favorita. Así que me recordó, ya sabes, que es la película la que le habla a la gente, no necesariamente la impresión en el momento en que sale".

Te puede interesar: Natalie Portman CELEBRA su cumpleaños de una forma común ¡Impactante!

¿Crees que Natalie Portman merece todo su éxito? Dinos en los comentarios cual de sus películas es tu favorita.