Natalie Portman revela cuándo se retomará el rodaje de “Thor: Love and Thunder”/Foto: Blog de Superhéroes

El director de Thor: Love and Thunder, Taika Waititi, confirmó recientemente que está "haciendo otro paso" en el borrador final del guión, y la estrella Natalie Portman ahora ha proporcionado una actualización sobre cuándo se espera que las cámaras comiencen a rodar en la muy esperada película de Marvel.

Mientras entrevistaba a la superestrella del tenis Serena Williams (a través de The Direct) sobre el equipo de la Liga Nacional de Fútbol Femenino que compiten en Los Ángeles, la ganadora del Premio de la Academia mencionó que los retrasos relacionados con COVID-19 le han dado "más tiempo para, ya sabes, ponerme en forma", antes de agregar que "tiene la carga de carbohidratos pero no los ejercicios de piernas".

Como sabemos, Portman se está poniendo en forma debido a que su personaje, Jane Foster, estará levantando a Mjölnir como posiblemente la nueva Diosa del Trueno en el seguimiento de Waititi a Thor: Ragnarok.

Thor: Love and Thunder se grabará en 2021

La película está programada para su lanzamiento en 2022, y parece que la producción todavía está en camino para principios de 2021.

El Universo Cinematográfico de Marvel decidió que Natalie sería la encargada de continuar con las películas de Thor en la nueva fase. Después de que en un principio rechazaron seguir laborando con la actriz porque quería dearle un giro distinto al personaje de Chris Hemsworth/Foto: Appocalypse

Portman continuó expresando lo emocionada que está de regresar a The MCU, y confirmó que estará "filmando en Australia a principios del próximo año". Otra película de Marvel Studios, Shang-Chi y The Legend Of The Ten Rings, recientemente reanudó la filmación luego de convertirse en uno de los primeros proyectos importantes en detener la producción debido a la pandemia.

Además de que Foster toma el manto de Thor, los detalles de la trama de Love and Thunder siguen siendo un secreto muy bien guardado, pero sí sabemos que Christian Bale está a bordo (muy probablemente como un villano), y la búsqueda de Valkyrie (Tessa Thompson) de una Reina también tendrá en cuenta la trama.