Natalie Portman llega a los 40 años como una de las estrellas más valiosas

“Prefiero ser lista que una actriz de cine”, estas palabras rondaron en la cabeza de Natalie Portman, quien a través de los años ha sabido gestionar perfectamente bien su carrera artística.

Y es que la famosa ha protagonizado películas de talla internacional convertidas en franquicia mundial, como Thor y Star Wars, pero también hemos podido ver su delicadeza en películas como Black Swan.

Sin embargo, cada película protagonizada por la famosa estuvo bien pensada, ya que, con ayuda de sus padres, aprendió a tomar las decisiones correctas para que la industria de Hollywood no la sexualizara como a otras de las artistas contemporáneas a su época.

Este 2021 estrenará Thor: Love and Thunder

La protagonista de la cinta Beautiful Girls dijo hace unos meses en una entrevista con Dax Shepard que siempre le preocupó que no la vieran de una forma sexualizada, como a muchas otras mujeres de su edad.

"Empezaba a elegir escenas que eran menos sexys porque me preocupaba la forma en que me percibían y cómo de segura me sentía”, dijo.

Aunque empezó como una actriz adolescente, dijo que a su edad lo que quería era explorar, pero nunca se sintió segura de los hombres mayores.

"A esa edad, tienes tu propia sexualidad, tienes tu propio deseo, quieres explorar cosas. Pero no te sientes segura cuando hay hombres mayores que están interesados y te dices a ti misma: ‘No, no, no, no".