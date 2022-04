Natalie Portman impresiona con radical cambio físico para Thor: Love and Thunder

La actriz tuvo que transformar su cuerpo para la película/Foto: La Verdad

Natalie Portman ha dejado con la boca abierta a miles de fans del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) tras el estreno del primer avance de la cinta Thor: Love and Thunder. Ya que finalmente tuvimos un vistazo de lo impresionante que luce el cuerpo de la actriz después de que tuvo que aumentar su masa muscular.

Aunque en el tráiler solo vemos un segundo de Natalie interpretando su personaje de Jane Foster, ya convertida en la versión mujer de Thor (The Mighty Thor), lo cierto es que la actriz luce unos enormes bíceps que fueron producto de una intensa rutina de ejercicio y buena alimentación.

Como te informamos en La Verdad Noticias, la propia Natalie Portman dijo que para ganar musculatura para la cinta de Thor 4 tuvo que recurrir a la ayuda de una entrenadora cuatro meses antes del rodaje, quien le ponía ejercicios con pesos que ella nunca había usado. Además, también se alimentó con más proteína.

Natalie Portman sorprende con su músculos en Thor: Love and Thunder

Portman logró tener una impresionante figura para su papel

La actriz de 40 años de edad tuvo que seguir los pasos de su coprotagonista Chris Hemsworth, y mostrar una sorprendente musculatura para interpretar a su versión de Thor. En el primer teaser de la película, finalmente Jane Foster aparece empuñando el Mjölnir, lo que ha dejado mucha emoción en los fans.

Recordemos que desde hace varios meses vimos que Natalie Portman comenzó su transformación física para poder actuar para este papel; por lo que el compromiso de la actriz ha sido aplaudido por los fans de la saga.

¿Cuándo se estrena Thor: Love and Thunder?

La película que pertenece al UCM estrenará en las salas de cine el próximo 8 de julio de 2022. Justo unos meses después del lanzamiento de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pero aún no se ha revelado qué tipo de conexión tendrá esa cinta con Thor: Love and Thunder, por lo que los fanáticos de Marvel están muy emocionados.

