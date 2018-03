Natalia escribe qué significó cantar en el los premios Oscar 2018

Natalia Lafourcade escribió un extenso post sobre lo que significó cantar en el Oscar 2018 en su cuenta de Facebook y compartir escenario con Miguel y Gael García, famoso al que le dedicó una canción en los inicios de su carrera.

La artista mexicana a los 18 años ganó fama internacional con el tema 'En el 2000' y en la letra se escucha:

'No tengo un hombre ni a Gael García, me siento tan vacía'.

Con buen sentido del humor, en dicha red social dijo sobre su momento con el actor en tan importante evento:

'Después de 18 años me encuentro con Gael García y ya no me siento tan vacía... afortunadamente se ha llenado de momentos maravillosos como este'.