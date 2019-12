Natalia Téllez se mete en problemas en pleno programa ¡EN VIVO!

La divertida conductora Natalia Téllez, se ha ganado el cariño del público mexicano por su carisma y belleza. Sin embargo, la desinhibida personalidad de la actual presentadora del programa ‘Netas Divinas’, muchas veces la ha metido en conflictos.

En alguna ocasión durante una entrevista, la misma Natalia Téllez admitió se ha topado con personas que no comprenden su forma de ser, pues no todos captan que en la mayoría de las ocasiones está siendo bromista y sarcástica.

Este aspecto de su personalidad ha provocado que diversos amigos le han dicho que no la pueden tomar en serio, pues ya no saben distinguir cuando está siendo real y cuando no.

UNA BROMA QUE SALIÓ MAL

Recientemente durante la transmisión del programa ‘Netas Divinas’, las presentadoras tuvieron que cumplir un reto que consistía en llamar a un familiar que no le cayera bien o que tuvieran algún conflicto con él.

Este reto se realizó con el objetivo de que al final de la llamada tenían que invitar a comer a la persona con la que se hubieran comunicado para limar asperezas y crear una nueva relación entre ellos.

De inmediato Natalia Téllez eligió a una de sus primas, a quien decidió sorprender vía telefónica, pero a pesar de que la joven puso todo de su parte, su familiar fue muy cortante con ella e inclusive grosera.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

La prima le exclamó a Natalia Téllez que el distanciamiento entre ellas no se trataba de una casualidad, pidiéndole básicamente, que no la molestara llamándola nunca más:

“Mientras no te hagas responsable de lo que me hiciste en frente de todas mis amigas prefiero que ahí la dejemos”.

Evidentemente Téllez no se esperaba esta respuesta, ya que hasta las demás conductoras del programa quedaron sin habla ante la renuencia de la mujer.

Al colgar la llamada telefónica Natalia Téllez con la cara desencajada y un poco de vergüenza no le quedó más que decir:

“Que yo me acuerde era pura distancia, pero estaba muy enojada ¿no?”.

