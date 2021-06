Natalia Téllez revela haber tenido una experiencia bisexual

Una de las conductoras más populares de la televisión mexicana es Natalia Téllez, quién después de su paso por el programa hoy obtuvo mayor fama.

Desde entonces los proyectos de conducción y los proyectos actorales le llueven a esta famosa, siendo entonces una de las conductoras principales del programa netas divinas.

En ese sentido, en una de las recientes emisiones del programa Netas Divinas, la también actriz informó que salió con una mujer y hasta compartió unos besos apasionados.

¿Cómo se dio la primera cita de Natalia Téllez con una mujer?

Fue a través de un programa de radio que conducía esta famosa, cuando invitó a una sexóloga, a quién le confesó que creía que era lesbiana o bisexual pues en su citas con hombres se quedaba dormida.

"Yo salía con muchachos y me quedaba dormida en las citas. No importaba si el susodicho era guapo o estaba bueno. Yo chupaba, tomaba, decía: 'Esto tiene que jalar y el wey hablaba y yo me quedaba dormida''', le dijo a la Netas.

A partir de eso recibió el ofrecimiento de la propia sexóloga para salir, a lo que ella accedió con el objetivo de experimentar y saber si Natalia Tellez pertenecia a la comunidad LGBT.

"Yo dije: 'Creo que soy bisexual', y la chava pa' luego es pronto me dijo: 'Puesa dame tu teléfono y salgamos'".

El actual novio de Natalia

Este es el actual novio de Natalia Téllez

Si bien no se descarta que la famosa pudiera ser bisexual, ya que la relación con la sexóloga no funcionó más bien por un tema de química, actualmente la ex conductora del programa hoy se encuentra muy enamorada.

A través de su cuenta oficial de Instagram dos muestras muchas imágenes en las que se ve feliz con su novio Antonio Zabala, músico, fotógrafo, pero sobre todo una gran persona que ha cautivado a la conductora.

¿Te imaginabas que Natalia Téllez había tenido una experiencia bisexual?, ¿ Crees que la conductora encontró finalmente al amor de su vida?, Dinos tu opinión en los comentarios y no dudes en seguirnos en la verdad noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

