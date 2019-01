Natalia Téllez revela el origen de la sensual foto semidesnuda (FOTO)

La guapa conductora, Natalia Téllez se ha visto en una gran polémica por su desaparición momentánea del programa matutino ‘Hoy’ de Televisa, situación que se siguen cuestionando sus fieles admiradores.

Y es que, en días pasados la presentadora compartió una atrevida fotografía en la que se le pudo ver sacar su parte más sensual, al posar semidesnuda sobre una cama y dejar al descubierto sus encantos.

Hasta el momento se desconocía la procedencia de la sexy imagen, algunos de sus fanáticos lo contribuyeron a un trabajo artístico de Natalia Téllez, sin embargo, fue la misma actriz la que reveló el secreto y confeso el verdadero origen.

A través de una entrevista para Radio Fórmula, la conductora confesó que no se animaba a compartir la instantánea por los comentarios negativos que provocaría entre los internautas.

“Es muy triste lo que generan imágenes (como esta). No me gusta la polémica, por eso casi no publico fotografías sensuales. La gente lo toma muy mal. Hasta discutí con una señora en Twitter, luego se quejan de que abusen de las mujeres”, explicó Natalia Téllez.