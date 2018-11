Natalia Téllez presume tatuajes en partes de su cuerpo (FOTOS)

Natalia Téllez ha causado sensación en las redes sociales, la famosa conductora del programa matutino "Hoy", reveló los tatuajes que tiene en algunas partes de su cuerpo.

En su más reciente publicación en Instagram, la conductora Natalia Téllez presumió los tatuajes que tiene en su sexy figura; en la instantánea se aprecia a la famosa lucir una blusa de tirantes dejando al descubierto el diseño que tiene arriba del pecho.

Tal parece que las imágenes que publicó Natalia Téllez, son parte de las grabaciones de una nueva cinta, donde personifica a "Tábata".

El nuevo proyecto que lleva por nombre "Veinteañera: Divorciada y Fantástica", los fans de la conductora podrán disfrutar de su actuación en su divertido personaje en la historia.

El diseño del tatuaje tiene un corazón y un ave azul, un demonio femenino y otros diseños en algunas partes de su cuerpo; el personaje que interpreta Natalia Téllez, es una joven que estaba ansiosa por llegar al altar, pero tendrá que afrontar situaciones que la vida le presentará.

Parte del elenco de la nueva película participan los siguientes actores: Vadhir Derbez, Paulina Goto, Jesús Zavala y dirigida por Noé Santillán López.

"Este es el look de Tábata, así es ella, bastante tatuada, ya estamos en la locación y estoy muy emocionada. Ella se viste muy alternativa, estoy obsesionada con ese look, me encanta”. Escribió Natalia Téllez.