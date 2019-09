Natalia Téllez más sensual que nunca ¡en la tina!

La divertida conductora Natalia Téllez, se ha ganado el cariño del público mexicano por su carisma y belleza. Y es que la actual presentadora del programa ‘Netas Divinas’, enloqueció a todos sus fieles fanáticos al publicar una fotografía en la se ve más hermosa que nuca dentro de una tina.

Sin lugar a dudas la belleza de la conductora es fuera de lo común; con una combinación de rasgos casi infantiles, Téllez sabe cómo dejar con la boca abierta a más de un caballero; eso, combinado con su divertida personalidad, convierten a Natalia en una de las consentidas de México.

Cómo en todo, las opiniones acerca de los atributos de Natalia Téllez son bastante variados, pues así cómo hay personas que halagan su inusual atractivo físico, también existen detractores, quienes la han llegado a comparar con duendes o personajes de anime.

Sin embargo, en una de sus más recientes publicaciones hecha en su cuenta oficial de Instagram, nadie pudo encontrar un comentario negativo contra la espléndida fotografía que decidió compartir, pues la imagen es perfecta por cualquier ángulo que la analices.

Natalia Téllez sin lugar a dudas se ve más hermosa que nunca, utilizando un vestido largo en tono cobrizo metálico, una cabellera roja resplandeciente y una dramática pose dentro de una tina de baño, la presentadora luce digna de una portada de revista…y de hecho así fue.

La imagen fue utilizada para la portada de la revista ‘Estilo DF’ y los comentarios no se hicieron esperar, ya que si en anteriores ocasiones la llegaron a comparar con un duende, en esta ocasión de muñequita no la bajaron, ya que Téllez se lució con el majestuoso look.

En cuestión de horas, la fotografía posteada por Natalia Téllez llegó a obtener más de 47 mil corazones rojos, cantidad que continua subiendo con el transcurso de las horas.

MIRA LA SENSUAL FOTOGRAFÍA DE NATALIA TÉLLEZ

