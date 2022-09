Natalia Téllez hace impactante revelación, sí estaría una relación poliamor

Uno de los temas que se trataron recientemente en el programa de Unicable “Netas Divinas” fue las relaciones poliamorosas, es decir, que incluyen más personas que una pareja y las conductoras: Natalia Téllez, Galilea Montijo, Paola Rojas y Daniela Magun dieron su opinión al respecto.

La conductora del matutino “Hoy”, Galilea Montijo, afirmó que ella no entraría en una relación poliamor porque no se sentiría segura, aunque no está en contra de quienes tengan dicho tipo de relación.

En cambio, Natalia Téllez confesó a sus compañeras conductoras que sí podría estar en una relación poliamorosa y también contó el por qué.

Esos son los motivos de Natalia Téllez para estar en una relación poliamor

La famosa conductora Natalia Téllez acaba de ser mamá y está en una relación con el papá de su hija. Pero ella confesó que sí podría formar parte de una relación poliamorosa. Esto es lo que dijo en “Netas Divinas”:

“Todas las opciones y variantes de experimentar el amor son bienvenidas y también creo que la gente experimentamos el amor a partir de cómo estamos educados, los ejemplos que hemos visto; socialmente creo que apenas se está abriendo a hablarlo”.

Asimismo, defiende que se debe realizar mientras que los involucrados estén de acuerdo con una relación de ese tipo y respeten dichos acuerdos. Conoce más de la conductora en La Verdad Noticias.

¿Qué hizo Natalia Téllez?

Natalia Téllez conductora de:

La famosa Natalia Téllez no solo es conductora en “Netas Divinas” también ha colaborado en “La Voz México”, “Hoy” y en un programa propio en Telehit. Anteriormente, explicó por qué se había alejado de Galilea Montijo ahora que vuelven a estar juntas en el programa de Unicable.

