Natalia Téllez fuera de "Hoy" ¿Por culpa de Galilea Montijo? (VIDEO).

Luego de varios meses envuelta en la polémica sobre una posible mala relación con Galilea Montijo y Andrea Legarreta, la guapa conductora Natalia Téllez de 33 años de edad ha roto el silencio sobre su salida repentina del programa “Hoy”.

Natalia Téllez fuera de "Hoy" ¿Por culpa de Galilea Montijo? (VIDEO)

Natalia Téllez dejó las especulaciones de lado para revelar las razones por las que tuvo que salir del elenco del programa “Hoy”, las declaraciones emitidas por la guapa conductora fueron en el programa “Netas Divinas”, del cual forma parte.

En varias ocasiones se rumoró que tenía una enemistad con Galilea Montijo y Andrea Legarreta, esto supuestamente porque las experimentadas presentadoras no soportaban que la joven pudiera acaparar las miradas de los televidentes y que ellas quedaron en segundo plano.

Natalia Téllez fuera de "Hoy" ¿Por culpa de Galilea Montijo? (VIDEO)

Natalia Téllez revela motivos de su salida de "Hoy"

La presentadora Natalia Téllez de 33 años de edad reveló que los verdaderos motivos por los que tuvo que dejar “Hoy” fue que no se sentía en plenitud, que no conectaba con lo que quería y que en cambio en “Netas Divinas” se siente muy bien.

“El año pasado, que yo estaba en un programa en la mañana, es súper masivo, es súper visto. Cuando yo dije “me quiero ir porque me quiero ir a hacer otras cosas y en esas cosas también está conectar con quien soy”, mucha gente decía” pero es que el cuadro”, pero yo no soy el cuadro, yo no vivo de eso”, comentó la guapa pelirroja Natalia Téllez.

Recordar que la conductora pelirroja llegó al programa “Hoy” en el 2016, mientras que su inclusión en “Netas Divinas” fue en el 2018; ahora concluye su etapa como parte de la emisión matutina de Televisa para enfocarse en otras cuestiones personales.

Te Puede Interesar: Galilea Montijo se le va a los GOLPES a compañero de ‘Hoy’ ¡EN VIVO!

De manera reciente la conductora Natalia Téllez ha sido involucrada sentimentalmente con Gonzalo Vega, hermano de las actrices Zuria y Marimar.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos