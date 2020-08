Natalia Téllez exhibe a un ex NOVIO y lo llama sucio (VIDEO)

Natalia Téllez habla sobre un romance del pasado

Natalia Téllez una de las guapas conductoras de "Netas Divinas" sorprendió a sus fans tras sus contundentes comentarios con respecto a un viejo amor, pues la presentadora de televisión no dudó en exhibir a uno de sus ex novios, aunque no reveló la identidad de uno de sus galanes.

La también actriz mexicana comentó al respecto sobre aquellas inquietudes y dudas que han tenido algunos de sus admiradores sobre su vida sentimental, por lo que prefirió compartir una amarga experiencia que tuvo con un chico, a quien no le fue bastante bien, ya que la famosa lo llama sucio.

En el foro del programa de "Netas Divinas" la conductora Natalia Téllez comentó que una de las cosas más desagradables que no tolera de un hombre es que huelan mal, incluso recordó que su primer novio a pesar de que era un chico muy guapo y simpático tenía un gran defecto.

Natalia Téllez balconea a un ex novio

La presentadora de televisión le comentó a Paola Rojas, Consuelo Duval y Maribel Guardia aquella terrible experiencia, pues su primer novio era muy conocido por tener un mal olor, pues aseguró que él no tomaba baños regularmente lo que ocasionaba su mal olor.

Tras las contundentes declaraciones de Natalia Téllez, la famosa prefirió no decir el nombre de su ex pareja, ya que al decirlo en pleno programa, su ex sufriría de burlas, aunque los usuarios se quedaron con las ganas de saber la identidad de aquel chico que le hizo pasar un desagradable momento.

Natalia Téllez revel un tormentoso momento con un ex

La vida sentimental de la conductora Natalia Téllez ha sido todo un revuelo en las redes sociales, aunque ahora luce muy enamorada de su misterioso galán, incluso a través de su cuenta oficial de Instagram ha compartido emotivos momentos con su novio. ¿Crees que su romance sea duradero?