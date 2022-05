Natalia Téllez confiesa que su padre la atrapó en la intimidad con su pareja.

Natalia Téllez subió la temperatura al revelar en el programa “Netas Divinas” el bochornoso momento en el que su padre la sorprendió teniendo relaciones sexuales con su novio. Natalia empezó narrando que los hechos tuvieron lugar cuando estaba con su primer novio, a quien le hablaba cuando estaba sola en su domicilio.

A la célebre conductora le pidieron contar: “Cuál era la cosa más vergonzosa que tus padres supieron de ti, o vieron cuando eras adolescente”. Téllez reaccionó con una sonrisa a la pregunta ya que inmediatamente recordó aquella divertida y vergonzosa anécdota.

“Cuando tuve mi primer novio. Se iba mi papá a dar clases de artesanía y mi hermana iba a dar clases de inglés, yo le llamaba al novio músico y le decía: ‘Vente, caile”, mencionó. La famosa Natalia Téllez añadió que se daba encerrones con su novio en el cuarto de su papá; sin embargo, la fiesta llegó al final un día que su progenitor volvió por algo a su hogar.

“Abre la puerta y dice: ¡Natalia! Empezó a caminar de reversa. Mi pobre padre no se enojó… no me dejaba de ver, pero caminaba de reversa”, comentó la hermosa Natalia Téllez.

A pesar del inoportuno encuentro, su entonces novio salió tras su padre: “Este cuate persiguió a mi papá. Yo por supuesto que estaba desnuda, entonces Guillermo Téllez en reversa, este brother en pelotas. Entonces cuando estuvieron juntos, estuvo muy lindo porque el wey le dijo: “Yo sé que viste algo un poco impresionante, pero nosotros nos amamos”, dijo Téllez.

Natalia Téllez revela que sufrió depresión post parto

La Verdad Noticias recuerda que, el 1 de febrero pasado, Natalia Téllez dio a conocer que se había convertido en mamá, que su hija Emilia ya había nacido. No obstante, a principios de este mes reveló en el programa de televisión Netas Divinas que la primera noche, tras dar a luz, sufrió un ataque de pánico.

La conductora pensó en dejar a su hija con su pareja, el fotógrafo Antonio Zabala, e irse del país porque creía que no iba a poder con la responsabilidad de ser mamá. Paola Rojas, una de sus compañeras en el programa, le dijo que muy probablemente sufrió depresión post parto.

