Natalia Téllez confiesa que planeaba abandonar a su bebé

Natalia Téllez confiesa que planeaba huir de México

Durante la reciente emisión del programa “Netas Divinas”, la conductora Natalia Telléz confesó que cuando nació su bebé Emilia, las emociones la sobrepasaron y dudó de su capacidad de ser madre, por lo que planeó abandonar a su hija e huir de su hogar.

Por su parte la famosa se ha sincerado sobre el proceso de convertirse en madre, mismo que implicó muchos cambios en su vida y las emociones que experimentó.

De igual forma, en La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Natalia Téllez ha contado cómo se enteró de que estaba embarazada, misma noticia que generó mucha controversia en redes sociales.

Natalia Téllez y hija

La conductora confesó que planeó abandonar a su bebé

La también actriz Natalia Telléz se sinceró con sus compañeras del programa “Netas Divinas” y reveló que la primera noche con su bebé Emilia, dudó de sus capacidades como madre, al grado de querer huir de su hogar.

De igual forma dijo que era tanta su desesperación que llamó al banco para verificar cuánto dinero tenía para huir del país, pues estaba decidida a abandonar a su pareja y bebé recién nacida.

"Pensé Antonio es un gran hombre y si yo me voy en este momento del país, o sea dejó México, y me alejo de las Netas, les mando una carta, le escribo a mi hermana y me voy a otro país, Antonio es un gran hombre y va a criar a mi niña con amor y con ternura y yo no puedo hacer esto".

Natalia Téllez y la depresión postparto

Paola Rojas afirma que Natalia Téllez sufrió de depresión postparto

Ante la confesión de la actriz y conductora Natalia Téllez, sus compañeras que ya son madres, rompieron a carcajadas y aseguran que todas las madres pasan por una crisis similar.

Incluso la conductora Paola Rojas le comentó que es probable que pasará por un episodio de depresión postparto, lo cual explicaría la dificultad que presentó.

Sin embargo, Natalia Téllez afirmó que en esta etapa de su vida está disfrutando de su maternidad, al lado de su esposo Antonio Zabala y su pequeña bebé Emilia.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.