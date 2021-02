Natalia Téllez admite que el engaño de Christopher Uckermann le dolió mucho

La conductora y actriz Natalia Téllez, y el cantante y actor Christopher Uckermann mantuvieron un noviazgo hace un tiempo, que duró dos años. En aquel entonces eran una pareja que se mostraba muy feliz, hasta que se reveló que la relación había llegado a su fin por una presunta infidelidad cometida por el mismo ex RBD.

Ahora, la integrante del programa “Netas Divinas” relató durante el show de Unicable que le dolió mucho esa ruptura, especialmente por el engaño de Uckermann. Sin embargo, ella no quiso dar detalles sobre su separación porque pensó que de esta manera la noticia no sería tan relevante.

Pero ocurrió todo lo contrario, ya que cuando se hizo pública la ruptura, diversos medios de chismes dijeron cosas que en realidad no sucedieron y fue ahí donde Natalia tuvo que salir a aclarar lo que realmente la llevó a separarse de Christopher Uckermann.

“A mí me pasó que cuando corté con Christopher yo estaba hecha mie… fue un cuerno, espantoso y yo iba al foro de ‘Hoy’ y yo le conté a Martha Figueroa, pues éramos amigas y Yordi Rosado producía…”, expresó la conductora.

“Me acuerdo que Yordi me llamó y me dijo ‘Va a salir lo de Christopher, ¿no lo quieres decir tú?’ y yo me negué a salir, no sé qué pensé”, declaró la famosa en una plática con Martha Figueroa y sus compañeras del programa.

A Natalia Téllez le costó recuperarse

La artista que también estuvo en la telenovela de “Rebelde” donde igual estuvo Uckermann, ha confesado que le costó mucho trabajo sobreponerse al terminar con el famoso. Sin embargo, gracias a sus seres queridos y familia logró salir adelante.

Han pasado varios años desde que Natalia y Christopher se separaron, pero no se sabe si los famosos sigue teniendo algún tipo de contacto/Foto: El Siglo de Torreón

Se dice que Christopher “le puso el cuerno” a Natalia Téllez de 35 años con la actriz Ana Serradilla, ya que al poco tiempo de la separación, el ex RBD mantuvo un romance con la artista. Pero nunca se confirmó si esto fue cierto o no.

¿Crees que Natalia Téllez debió ser la primera en hablar sobre su ruptura con Christopher Uckermann? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.