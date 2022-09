Natália Subtil se defiende y asegura que nunca le han depositado la renta

En La Verdad Noticias te hemos compartido la polémica que se ha desatado entre Natália Subtil, Sergio Mayer Mori y el ex Garibaldi, aunque recientemente filtraron unos mensajes por WhatsApp donde aseguran que la brasileña está mintiendo y que solo quiere dinero.

Recordamos que el escándalo se desató luego de que la cantante acudió a un programa de televisión para exponer que el padre de su hija no se ha hecho responsable de los gastos de la niña desde hace algunos meses, pues solo quiere la pensión para su hija Mila.

En días pasados te dimos a conocer que la modelo dijo que recibía pensión de 5 mil pesos a la semana, pero que después dejó de recibir dinero de su ex, lo que la orilló a hablar delante de las cámaras para que el joven se haga cargo de su hija, por lo que Mori también ha expuesto sus razones.

Natália Subtil dice que no le pagaban la renta

Ante el revuelo que ha causado la situación entre la brasileña y el famoso, ella acudió al programa "De primera mano" y dijo: "No tengo ni palabras de lo que acabo de ver, no es verdad, nunca me depositan la renta". Comentó.

Por otro lado, Sergio Mayer no se quedó callado ante la polémica y defendió a su hijo, además dejó en claro que peleará por los derechos de su nieta, ya que asegura que Subtil le está quitando el derecho a la educación.

Mientras que Mori recurrió a sus historias de Instagram donde compartió una conversación de WhatsApp donde exhibió que la madre de su hija lo tiene bloqueado, pero la modelo dice que lo hace por su paz mental.

Te puede interesar: Destapan audios de Natália Subtil; revelan cómo le saca dinero a su ex

¿Cómo se llama la hija de Natalia Subtil?

Mila junto a sus papás en el día de su cumpleaños

La cantante Natália Subtil tiene una hija fruto de su romance con Sergio Mayer Mori, la pequeña se llama Mila y tiene 5 años de edad. Cabe mencionar que en el 2020 la modelo y el joven actor se reunieron para celebrar el cumpleaños de su hija.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram