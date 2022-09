Natália Subtil se defiende de Sergio Mayer, pero reconoció que le pedía dinero

La controversia entre la brasileña Natália Subtil con Sergio Mayer y su hijo ha dado de qué hablar, pues la modelo de 34 años de edad ha compartido la situación en la que se encuentra con respecto al padre de su hija, quien no ha cumplido con sus obligaciones, así lo afirma la actriz.

La ex de Mori ha tenido la oportunidad de acudir a varios programas de televisión para compartir su caso y expresó que es para dar voz a las mujeres que están pasando por la misma situación que ella, aunque reconoció en una entrevista que sí le pedía dinero al padre de su ex pareja.

el actor reaccionó a las declaraciones de la modelo, pues ha provocado una nueva polémica en la vida del ex Garibaldi, pero la brasileña no se quedó callada y lo tachó de metiche.

Natália Subtil arremetió contra Sergio Mayer

La modelo acudió al programa "La mesa caliente" para hablar sobre las recientes declaraciones de Mayer, quien dijo: "Y llegó el momento en que le dije ya no te voy a dar dinero te voy a dar trabajo, ya no me pidas, se acabó...osea le pedía a mi suegro, ya basta de tanto chantaje".

"Me duele mucho como habla, es un ataque a la mujer". Dijo la modelo.

Tras el video, la actriz se defendió y comentó que las mujeres que están luchando por una pensión no es un chantaje y expresó: "Si hable con él muchas veces, si me ha ayudado las veces que yo necesitaba, pero lo hace de una manera agresiva".

"Cuando yo le pedía al abuelo significaba que el papá no me estaba ayudando...En las leyes si el papá no puede ayudar, puedes pedir a la cuarta generación, entonces, pero eso es todo por ley, porque reclamas si estás ayudando a tu nieta". Dijo la ex de Mori.

¿Quién es Natália Subtil?

Sergio Mayer Mori tuvo un romance con la modelo brasileña

La actriz Natália Subtil logró popularidad por haber participado en un programa de talentos “Fábrica de estrellas”, incluso dio a conocer su talento como cantante pues usaron su tema “Cara de Pau” en la telenovela “Chiquititas”. En el 2016 conoció a Sergio Mayer Mori en la cinta “Un padre no tan padre”.

