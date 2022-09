Natália Subtil responde a Sergio Mayer por querer deportarla de México

Natalia Subtil responde a Sergio Mayer por querer deportarla de México

Natália Subtil es una polémica modelo que recientemente denunció de nueva cuenta que su expareja Sergio Mayer Mori sigue molesto y desconcertado por la manera en que la brasileña declaró enfrente de la prensa que no era un padre responsable con su hija Mila.

Ante este panorama, la modelo Natalia Subtil compartió con el programa De Primera Mano la conversación en la que el joven asegura que su familia pagó 1 millón de pesos por el parto de la niña, cuando presuntamente la realidad fue otra.

“Me parece una falta de respeto, yo tuve que hacer una revista desnuda para poder pagar todos mis gastos en el embarazo, y me mandó un mensajito, todo empezó por platicar de la escuela de Mila, pero se enojó y empezó a sacar cosas, y le pareció decir que mi parto costó casi 1 millón de pesos, en lo cual mi parto costó 120 mil pesos el Hospital Ángeles, que todos saben que no hay ningún parto en ese valor”, explicó Subtil en entrevista vía telefónica.

Natalia Subtil aclara que ella pagó su parto

Por si fuera poco, la ex de Mayer Mori recalcó: “Yo pagué mi parto y siento que están haciendo algún tipo de manipulación o no sé, para probar que ellos pagan todo, y toda la atención de Mila […] me parece un absurdo, yo nunca tuve pensión y obviamente yo pagué todo mi parto, todo mi embarazo y esto también va a estar en la demanda, se tiene que reponer toda esa parte que él no puso”.

Pero eso no fue todo, Natália Subtil se refirió al comentario que recientemente realizó su exsuegro Sergio Mayer Bretón, al confesar que si tuviera el poder político que se dice, ya hubiera deportado del país a la madre de su nieta.

“Es una falta de respeto, es un preconcepto de las personas, sentirse superior a los demás, o cuando no te cae bien una persona, o no te llevas bien, quieres que lo deporten. México es un país hermoso y gigante que él puede estar en su casa y yo en la mía y no nos vamos a topar, me parece una falta de respeto de una persona que quiere ser el presidente del país y llega a declarar algo así”, externó.

El acuerdo de Natália Subtil y Sergio Mayer

La artista confesó que ante las diferencias que han tenido en los últimos días, el padre de su hija le manifestó su deseo de pagar solamente la mitad de la colegiatura de su hija: “Ahora él quiere hacer todo 50 por ciento, ya no quiere pagar la escuela, quiere poner su parte, y yo pongo la mía. Entonces yo le dije, paga la mitad del departamento, paga la mitad de todas las cuentas, paga la mitad del super, paga la mitad de todo lo que utiliza Mila.

Por ultimo Natália Subtil expresó: La escuela estoy viendo por otra parte porque estoy viendo que una de sus manipulaciones, que seguramente vienen de su padre, y ya no voy a permitir, ya no voy a bajar la cabeza y voy a luchar por mis derechos y el derecho de mi hija”, recalcó.

