Natalia Subtil reacciona al mensaje de Sergio Mayer y lo llama “metiche”

Los dimes y diretes entre Sergio Mayer y Natalia Subtil continúan y cada vez van subiendo más de tono. Lo último que dijo Mayer es que Natalia estaba aprovechando su condición de mujer para hacerse la víctima ante todos los medios.

Esto no ha hecho más que enfurecer a Natalia, quien también ya tiene una respuesta al abuelo de su hija y al papá de su ex pareja, Sergio Mayer Mori. Ella se mostró muy molesta de que el actor y conductor esté involucrado en esta situación de la pensión alimenticia de su hija.

Pues en realidad esto solo le corresponde resolver este conflicto a ella y al papá de la niña. El actor solo se está metiendo dónde no lo llaman. Esto es lo que Natalia Subtil dijo en “De primera mano”:

“No sé si es la palabra correcta, pero como un metiche que se mete en la relación o donde no es llamado.”

¿Qué pasó con la camioneta que Natalia Subtil le quitó a Sergio Mayer?

Natalia Subtil hablando de lo que ha dicho Sergio Mayer.

Otra de las quejas de Sergio Mayer contra Natalia Subtil es que no le quiere devolver una camioneta que le pertenece. Pero la modelo reveló la verdad de ello. Contó que Sergio Mayer Mori le dejó una camioneta para poder transportar a la pequeña, pero que luego el papá de su ex pareja se la intercambió por una que no usaba.

“Él que me dejó la camioneta fue el papá de Mila, el acuerdo del cambio de camionetas, fue entre ellos" dijo la modelo.

Tras la demanda de Natalia, Sergio Mayer quiere de vuelta la camioneta, pero por los trámites legales todavía está pendiente su entrega. Asimismo, comentó que el actor la acusa de hacerse la víctima por ser mujer, como te dijios en La Verdad Noticias, es todo un chantaje y que no solo la deja mal a ella, sino a otras mujeres que pasan por la misma situación.

Te puede interesar: Sergio Mayer Mori: Esto es lo que pagaba de pensión para su hija con Natalia Súbtil

¿Cometió estupro por su relación con Sergio Mayer Mori?

Natalia Subtil no cometió estupro.

También han acusado a la famosa modelo Natalia Subtil de haber cometido estupro por tener una relación con Sergio Mayer Mori. Ella habló del tema y dijo que el joven ya tenía 18 años y que se puede hacer las cuentas, pues la pequeña Mila tiene 5 años y él actualmente tiene 24 años.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: