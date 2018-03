Natália Subtil perdió su casa tras el terremoto en CDMX

M I L A

Una publicación compartida por Natália Subtil ?? (@nataliasubtil) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 10:57 PDT

Por medio de las redes sociales narró lo sucedido:

"La estaba bañando, como hago todos los días, y de repente empieza el temblor. Agarro una toalla, la cubro e intento abrir la puerta. No podía. El edificio se estaba cayendo. Lloré. Grité. (finalmente) pude abrir la puerta, salí y empezó la locura de bajar de 6 pisos con mi bebé en los brazos, afortunadamente, un chico que también estaba huyendo despavorido del edificio se cruzó en mi camino y me ayudó a bajar las escaleras. Yo le togaba por ayuda. Ayúdame. y seguía gritando en su oído y él me seguía ayudando. Bajé las escaleras con mucho miedo. Todo mi edificio se estaba cayendo" expresó la brasileña.