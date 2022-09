Natália Subtil habla sobre su noviazgo con Lenny Kravitz

Hace un tiempo, Natália Subtil confirmó que sostuvo un romance con el cantante Lenny Kravitz, sin embargo, en aquel entonces no dio más detalles del tema, pues reveló que la celebridad le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad.

Ahora, la modelo decidió romper el silencio y confesó cómo fue su noviazgo con el famoso rockstar, con quien empezó a tener una relación cuando ella solo tenía 19 años mientras que él le llevaba casi 30 años de diferencia.

En entrevista para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, Subtil contó que conoció al cantante neoyorquino cuando ofreció un concierto gratuito en Río de Janeiro, Brasil, y que fue durante ese evento que la habría invitado a salir.

"Después del concierto yo le pedí una foto así de metiche y me invitó a salir esa noche, que iba a conocer el baile, la samba y todo eso, y me preguntó si quería ir y fui con unas amigas más que estaban con nosotros", indicó.

Natália Subtil fue novia de Lenny Kravitz

De acuerdo con la brasileña, Lenny Kravitz y ella establecieron un plan para que la gente creyera que salió de Brasil, con el objetivo de estar juntos.

"En esa época nadie sabía, de hecho, hice un plan de salir del país de mentiritas, que agarras el avión y toda la prensa piensa que se fue, pero dio la vuelta y vivía en el interior de Río de Janeiro, en una hacienda", apuntó.

Ambas celebridades mantuvieron un romance de 8 meses, donde estuvieron viviendo juntos en la residencia del cantante, sin embargo, la modelo confesó que, por la edad que tenía en ese entonces, no sabe si realmente se enamoró: "No sé si me enamoré, era muy chavita, pero era algo lindo y me sentía bien”, confesó.

Como mencionamos anteriormente, Subtil y Kravitz firmaron un contrato de confidencialidad que les prohíbe hablar de lo que vivieron juntos, por lo que la modelo se limitó a describir su relación como algo donde los dos eran felices.

"Era una relación que los dos estábamos felices y ya, no era una relación de interés, no fue una relación en la que gané algo o lucré con eso, jamás, de hecho, firmamos para no hablar nunca de la vida personal”, sostuvo.

¿Cómo era Lenny Kravitz con Natália Subtil?

Finalmente, describió al cantante como alguien “cariñoso” y “divertido”, que suele tener sus momentos de rockstar cuando está trabajando, pero que siempre mantiene una buena actitud con todos.

“Es una persona linda, es muy cariñosa, tiene su momento rockstar cuando está trabajando, pero en la casa es una persona como otra cualquiera, muy divertida. Habla un poquito de portugués, aprendió ahí. Es muy lindo con todos", mencionó.

