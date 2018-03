Natália Subtil espera que la novia de Sergio Mayer Mori lo anime a ver a su hija

La cantante Natália Subtil reveló que su ex, Sergio Mayer Mori, sigue sin ver a su hija Mila, y tras darse a conocer que el joven de 20 años ya tiene novia, desea que esta persona lo anime a acercarse a su primogénita.

“Ojalá sea alguien que le ponga en la cabeza que visite a su hija, pero no sé, creo que está pasando por un momento (especial) y es respetable y que sea feliz”, dijo Subtil durante la conferencia de los Billboard Latin Showcase.

No obstante, la famosa detalló que Mayer Mori mantiene comunicación con la pequeña. “Me contesta siempre y ve a Mila por llamada siempre”.

El controversial hijo de Barbara Mori y Sergio Mayer disfrutó de unas pequeñas vacaciones al lado de su novia Raquel en las paradisiacas playas de Holbox.

Decidió ya no mantener en secreto su relación y compartir en instagram fotos con la bella modelo que ahora es su pareja sentimental.

Una publicación compartida de @ smayermori el Ene 2, 2018 at 3:23 PST

Segio Mayer Jr. se ha caracterizado por ser polemico y controversial cuando su ex novia, la modelo Natalia Subtil quedó embarazada, desde ese momento comenzaron los dimes y diretes entre ellos pero al parecer el hijo de Barbara Mori la ha olvidado.

Contrario a su ex pareja, la brasileña manifestó que por el momento no desea tener pareja, pues desea concretarse totalmente en su carrera, además de continuar con su labor de madre.

“Estoy muy contenta de verdad, es una oportunidad que no toca la puerta dos veces podemos decir, acabo de hacer la serie de Nicky Jam que va para Netflix, que esta padrísimo, tengo una participación muy padre directamente con Nicky Jam, entonces son cosas que me motivan, es la primera vez que estoy teniendo tiempo para mi y obviamente para mi hija, entonces creo que es muy importante, me estoy conociendo, viendo las cosas que soy capaz de hacer sola”, manifestó.