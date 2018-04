Natalia Subtil en faceta como cantante.

En una charla que tuvimos con la guapa brasileña Natalia Subtil, nos habló de su faceta como cantante, que alguna vez destacó como colaboradora, pero ahora será ella la protagonista de su propio video musical y sencillo denominado ‘Mala’.

“Voy sacando un nuevo sencillo, se llama ‘Mala’, hay una coincidencia, todos los artistas están sacando temas con nombres parecidos a mala, bueno te decía, el tema es para bailar, dedicada para tu exnovio que cuando se acaba la relación le dice a todos sus en amigos en común que eres la bruja, pero él es el cabrón”, dijo Natalia Subtil para La Verdad.

Al cuestionarla si esa canción era para alguien en especial, hizo hincapié que se la dedicaba a Sergio Mayer Mori, el padre de su hija, quien se encuentra en estos momentos con la pequeña Mía.



“Es una canción muy fácil para digerir, para pasar un buen rato”, dijo Natalia Subtil “El video se grabará el jueves pero no sé exactamente cuándo va a salir”, nos comentó la brasileña.

Natalia Subtil dijo que quiere encaminarse en su carrera como cantante y su figura a seguir es la cantante carioca Anitta, quien ha llegado muy lejos en el mundo de la música actual “Exactamente Anitta es un ejemplo muy grande, que está llevando el nombre de Brasil muy en alto, es grande y muy sencilla quiero trabajar con Anitta y quiero también que llegue e a México”, dijo Natalia Subtil. También aseguró que las gente ha comenzado a valorar el arte de los latinos y dijo que un claro ejemplo es J Balvin que ha puesto a Beyoncé a cantar un tema totalmente latino, además nos adelantó que lanzará un tema futbolístico y que grabará un video en Rusia.



“Por supuesto y voy a ir a Rusia como buena brasileña, grabare un video, voy a sacar una canción obviamente cuando el tiempo este cerca, referente al futbol”, dijo Natalia Subtil.

Natalia Subtil lanza su propio sencillo

Al preguntarle por la pequeña Mía, su hija dijo: “Es una locura, pero el padre de mi hija me está apoyando, de hecho Sergio está con ella ahora, él me está apoyando ya que mi familia se encuentra en Brasil, me está apoyando, es mi ex pero estamos poco a poco manejando la situación”, dijo a la Verdad.

Sergio Mayer Mori - Mia - Natalia Subtil

Natalia Subtil - Mia - Sergio Mayer Mori