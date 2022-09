Natália Subtil destapó lo que quería hacer Sergio Mayer con ella

La modelo brasileña Natália Subtil dio una entrevista al programa "El minuto que cambió mi destino", donde le reveló a Gustavo Adolfo Infante lo que pasó con Sergio Mayer, quien ha arremetido en varias ocasiones en contra de la ex de su hijo.

En La Verdad Noticias te compartimos la polémica que se ha desatado entre ellos tras su romance con Sergio Mayer Mori, pues la modelo le ha exigido al joven la pensión para su hija, pero el actor y su papá han criticado a la modelo.

Tras las declaraciones del ex Garibaldi, la modelo le ha pedido que se mantenga al margen de algo que solamente es entre ella y su hijo, por lo que ventiló lo que intentó hacer Mayer con ella, pues quería ponerla a trabajar en la política, quería que sea diputada.

Natália Subtil arremete contra Sergio Mayer

Durante la entrevista comentó que tras la propuesta de Mayer, le dijo a Infante que no puede estar en un lugar donde no sabe qué hacer, y que hay personas que están en esos lugares no saben lo que hacen y están solo por dinero o por lo que sea.

Por otro lado, Subtil comentó que su hija ya conoce a su novio, y que la pequeña lo ve como una figura paterna, pues mencionó que su hija dice que tiene dos papis, y que él pasa más tiempo con ella que con la modelo.

Cabe mencionar que en las noticias de la farándula te compartimos que el hijo de Bárbara Mori compartió en sus historias de Instagram unas conversaciones por WhatsApp de él y la modelo, donde el joven actor le pide ver a su hija.

¿Cómo se llama la hija de Natalia Subtil?

La modelo y su hija Mila

La hija de la modelo Natália Subtil se llama Mila Mayer Subtil. La pequeña nació en el 2016 y tiene 5 años de edad. La brasileña ha compartido fotografías y videos junto a su hija, así se puede apreciar en sus recientes fotos en Instagram.

